Kanton Uri Die Treib-Seelisberg-Bahn ist wieder auf Fahrt – und die Normalität bald wieder erreicht Die Generalversammlung der Treib-Seelisberg-Bahn AG wählte zwei neue Mitglieder. Die Bahn ist aktuell wieder auf gutem Kurs.

An der Generalversammlung der Treib-Seelisberg-Bahn AG vom vergangenen Freitag im Hotel Bellevue in Seelisberg konnte der Verwaltungsrat einen positiven Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2021 präsentieren. Die Versammlung wählte Stephan Marty und Reto Marzer neu in den Verwaltungsrat, während Stefan Schulthess nach 16 Jahren aus dem Gremium ausgeschieden ist. «Nur dank der Zahlung vom coronabedingten Verlust aus der Jahresrechnung 2020 durch Bund und Kanton Uri, welche im Geschäftsjahr 2021 verbucht wurde, kann die Treib-Seelisberg-Bahn ein positives Bilanzergebnis für das Jahr 2021 ausweisen» erklärte Präsidentin Barbara Merz Wipfli den 57 Anwesenden.

Der Verwaltungsrat der Treib-Seelisberg-Bahn von links: Franz-Sepp Arnold, Erich Amstad, Barbara Merz Wipfli, Reto Marzer, André Hafner und Stephan Marty. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 24. Juni 2022)

Gegenüber dem schlechten Vorjahr konnten die Frequenzen und Einnahmen im Jahr 2021 markant gesteigert werden. «Für 2022 rechnen wir wieder mit fast normalen Verhältnissen, wie wir das im Jahr 2019 noch erleben durften», gibt sich Barbara Merz Wipfli zuversichtlich. So kehren ausländische Gäste und auch Gruppenreisende wieder zurück. «Es ist ein grosser Nachholbedarf spürbar und auch in diesem Jahr bleiben noch einige Schweizerinnen und Schweizer für Ferien im eigenen Land daheim. Davon dürfen wir nochmals profitieren», stellte die Verwaltungsratspräsidentin fest.

Im Sommer steigt das Informationsbedürfnis stark an

Trotz der noch immer geltenden Schutzmassnahmen im Jahr 2021 konnten die Frequenzen um 33 Prozent auf 76'000 Fahrgäste gesteigert werden. Einzig die hochwasserbedingte Einstellung der Schifffahrt mitten in der Sommerferienzeit bremste diesen Aufschwung ab. Die Bahn war im Berichtsjahr 2021 über 10'000 Mal zwischen Treib und Seelisberg unterwegs und hat dabei etwa ein Drittel des Erdumfangs zurückgelegt. Auch die betriebseigenen Busse waren für die Postauto-Kursfahrten und Ausflugsfahrten wieder mehr im Einsatz als im Vorjahr.

Das Schutzkonzept für Mitarbeitende und Gäste wurde durchwegs gut befolgt und sehr geschätzt. Gefragt waren auch die Informationsdienstleistungen, führt die Treib-Seelisberg-Bahn im Auftrag von Uri Tourismus und der Tourismusregion Klewenalp die Gästeinformation von Seelisberg. «Am Schalter, per Telefon und Mail dürfen wir im Sommer pro Woche über 1'000 Anfragen der unterschiedlichsten Arten beantworten und Buchungen sowie Reservationen für die ganze Region machen», zeigte die Verwaltungsratspräsidentin die vielfältigen Aufgaben und Einsätze des zehnköpfigen Mitarbeiterteams auf.

Die Frequenzen und Einnahmen der Treib-Seelisberg-Bahn erreichen aktuell wieder den Normalzustand vor der Pandemie. Christoph Näpflin (Seelisberg, 22. Juni 2021)

Das Tourismusumfeld ändert sich sehr stark

Die Angebote und Aktivitäten der Treib-Seelisberg-Bahn bringen Wertschöpfung für Seelisberg und die ganze Region. So ist im letzten Jahr das Bier-Ticket entstanden, das eine Fahrt von Seelisberg ins Isenthal inklusive vier verschiedener einheimischer Biere und ein Bier-Käse-Fondue beinhaltet. Dieses Angebot zeigt auf, wie die verschiedenen Tourismusanbieter eng miteinander verbunden sind. So haben fehlende Hotel- oder Restaurantbetriebe sofort einen Einfluss auf die Anzahl der Fahrgäste oder der Abbau von Kursleistungen beim Schiff auf die Frequenzen bei den Gastro- und Freizeitpartner der Region. «Wir versuchen in enger Partnerschaft mit den Tourismusanbietern der ganzen Region gemeinsame Angebote für unsere Gäste anzubieten, vom dem am Schluss möglichst viele profitieren können» erklärt der Betriebsleiter die Bemühungen der Treib-Seelisberg-Bahn für die ganze Region.