Kanton Uri Diese Tricks sorgen für Abkühlung an heissen Tagen Die Gesundheitsförderung Uri rät dazu, ausreichend zu trinken und sich im Schatten aufzuhalten.

Genügend Flüssigkeit zu sich zu nehmen, ist generell wichtig für die eigene Gesundheit. An Hitzetagen ist es jedoch unverzichtbar. Für gesunde Menschen ab 15 Jahren dürfen es täglich mindestens 1,5 Liter sein. Wichtig ist auch die richtige Wahl des Durstlöschers. «Am besten sind neben Wasser auch ungesüsste Tees und stark verdünnte Fruchtsäfte in Raumtemperatur», erklärt Simone Abegg, Programmleiterin Ernährung und Bewegung bei der Gesundheitsförderung Uri. Wie viel man pro Tag trinken soll, ändert sich je nach Alter, Aktivität, Aussentemperatur und Gesundheitszustand. Dabei brauchen Kleinkinder jemanden, der sie immer wieder daran erinnert, zu trinken. Ein guter Tipp sei, Getränke stets in Reichweite zu haben.

Kinder beim Selbermachen von kühlen Getränken. Bild: PD

Während der heissesten Tageszeit sind schattige Orte und kühle Innenräume angezeigt. «Anstrengende Aktivitäten sollte man auf die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen», so Eveline Lüönd. Sie arbeitet bei der Gesundheitsförderung Uri als Programmleiterin «Gesund ins Alter» und ist überzeugt, dass attraktive Schattenplätze oder kühlende Wasserelemente, sei dies auf Spielplätzen oder anderen öffentlichen Räumen, in Zukunft immer mehr Bedeutung erhalten. Sehr geeignete und beliebte Schattenspender sind Bäume.

Gewisse Personengruppen sind bei Hitze gefährdet

Doch auch zu Hause kann man mit einfachen Mitteln «cool» bleiben: Indem man beispielsweise abends, nachts oder am frühen Morgen die Räume lüftet, elektronische Geräte ausschaltet oder tagsüber Rollläden, Jalousien und Vorhänge schliesst. Wohltuend sind zudem lauwarme Duschen oder Fuss- und Armbäder, um den Körper direkt zu kühlen. Detaillierte Empfehlungen, Tipps und auch «glustige» Sommerdrinks findet man auf www.gesundheitsfoerderung-uri.ch.

All diese Massnahmen werden mit immer häufiger auftretenden Hitzewellen wichtiger. Eine Hitzewelle besteht dann, wenn die Temperatur mehrere Tage lang über 30 Grad hoch ist und nachts nicht unter 20 Grad sinkt. Insbesondere für ältere oder (chronisch) kranke Menschen, schwangere Frauen oder für Kleinkinder kann dies lebensbedrohlich werden. «Die Regulation der Körpertemperatur und das Schwitzen ist für diese Menschen schwieriger», weiss Lüönd.

Die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems ist dann verringert, das Durstgefühl vermindert und es kommt schneller zu einem Mangel an Flüssigkeit. Bei älteren Menschen sind oft auch Medikamente ein Einflussfaktor. Diese Vorbelastung in Kombination mit Flüssigkeitsmangel kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Hier ist es wichtig, die Wirkung der Medikamente zu beobachten und bei Auffälligkeiten mit einer ärztlichen Fachperson zu sprechen. (pd/lur)