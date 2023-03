A2 Polizei sperrt Autobahneinfahrten: Diese Massnahmen sollen an Ostern die Stausituation am Gotthard verbessern Die von der Arbeitsgruppe Staumanagement Uri beschlossenen Massnahmen gelten ab 5. April, wie die Gruppe mitteilt.

Stau vor dem Gotthard-Strassentunnel – an Ostern ein bekanntes Bild. Bild: Archiv UZ

Das Verkehrsaufkommen in Richtung Süden ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Die Staus auf der Autobahn A2 haben auch Auswirkungen auf die Kantonsstrassen, weil diese als Ausweichroute benutzt werden. Um kurz-, mittel- und langfristige Lösungen zu definieren, haben die Sicherheitsdirektion und die Baudirektion Uri zusammen mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) das Projekt «Staumanagement Uri» gestartet und eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Der gehören Vertreter des Amts für Tiefbau, des Amts für Kantonspolizei, des Amts für Betrieb Nationalstrassen, der Gemeinden Erstfeld, Göschenen und Wassen als Vertretung aller Gemeinden des Urner Oberlandes und Ursern, des Astra und externe Fachberater an. «Die Gruppe erarbeitet und analysiert mögliche Massnahmen, um die Staubildung zu verringern und den Verkehrsfluss auf den betroffenen Strassen zu optimieren», wie sie in einer Mitteilung schreibt. Dabei würden die Siedlungsverträglichkeit und die Aufenthaltsqualität berücksichtigt.

Drei Massnahmen gelten ab Ostern 2023

Um die Stausituation rund um Ostern und bis zur Öffnung der Gotthardpassstrasse in Richtung Süden auf der A2 zu verbessern und den Ausweichverkehr auf den Kantonsstrassen zu reduzieren, werden in Absprache mit den betroffenen Gemeinden des Urner Oberlandes und Urserntals sowie dem Astra ab 5. April drei Pilotmassnahmen getestet.

Die Barriere in Göschenen bleibt für alle Verkehrsteilnehmenden zu. Die Barriere bei der Autobahneinfahrt Göschenen in Richtung Süden wird bei Stau und geschlossenem Gotthardpass nicht mehr geöffnet. Diese Massnahme gilt für alle Fahrzeuge, auch für solche mit UR-Kennzeichen. «Die Massnahme reduziert den Ausweichverkehr auf der Kantonsstrasse von Erstfeld bis Wassen/Göschenen», schreibt die Arbeitsgruppe dazu. Die Einfahrt Wassen in Richtung Süden wird bei Stau geschlossen. Die Autobahneinfahrt Wassen in Richtung Süden kann bei einem Stau ab 4 Kilometern Länge und geschlossenem Gotthardpass nicht mehr benutzt werden. «Diese Massnahme bewirkt, dass die Reise in Richtung Süden ab Amsteg nur noch über die Autobahn A2 möglich ist und der Ausweichverkehr auf der Kantonsstrasse zwischen Amsteg und Wassen verunmöglicht wird», schreibt die Arbeitsgruppe. Temporeduktion auf der Autobahn A2 und A4. Ab 8 Kilometern Staulänge wird die Geschwindigkeit auf der Autobahn A2 ab Anschluss Beckenried bis zum Gotthard-Strassentunnel auf 80 km/h reduziert. Auf der Autobahn A4 wird die signalisierte Höchstgeschwindigkeit ab Anschluss Goldau bis Brunnen auf 80 km/h reduziert. «Diese Massnahme verfolgt das Ziel, den Reiseverkehr in Richtung Süden weniger schnell in den Kanton Uri zu führen, um so die Belastung der Urner Strassenträger zu senken», schreibt die Arbeitsgruppe.

Die Pilotmassnahmen seien eine Ergänzung zu den Reiseempfehlungen des Astra und zu den bereits in den Vorjahren angewandten Massnahmen. Dazu gehören die Sperrung der Autobahneinfahrt in Göschenen ab einer Staulänge von 3 Kilometern, um die Zahl der Stauumfahrenden zu reduzieren, sowie die Dosierungen der Autobahnausfahrten in Amsteg und Erstfeld. Zudem wird der Verkehr unter Mithilfe der Verkehrsmanagementzentrale des Astra auf alternative Routen gelenkt.

«Für den Sommerreiseverkehr und die Zeit danach sind auch auf dem Kantonsstrassennetz weitere Massnahmen in Erarbeitung», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Arbeitsgruppe Staumanagement Uri werde rechtzeitig darüber informieren. (pd/eca)