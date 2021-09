Kanton Uri Eigene Imkerei in Altdorf: Die Zukunft der IG-Future klingt honigsüss «Totgeglaubte leben länger»: Gemäss diesem Motto meldet sich die IG-Future zurück. Nun stehen drei Konzerte im Vereinslokal an. Zudem erfüllt sich die IG-Future einen langgehegten Traum.

Nach dem unter Coronabedingungen durchgeführten Konzert von «Jolly And The Flytrap» im Mai und dem erfolgreichen Kleidertausch im Juni meldet sich die IG-Future von Marina und Reto Jäger mit einem attraktiven Herbst-Konzertprogramm und einer Überraschung zurück.

Sie sorgen für das Wohl der IG-Future-Bienenvölker; von links: Claudia Bonetti, Thomas Furrer, Reto Jäger und Manfred Gisler von der Mobiliar. Bild: PD

Die Idee geisterte schon lange herum. Nun ist sie Tatsache: Die IG-Future betreibt eine eigene Imkerei. «Wir sind extrem stolz, dass uns dies gelungen ist», erklärt Marina Jäger. Ein Dreierteam, bestehend aus dem Imker Thomas Furrer und den zwei sich in Ausbildung zur Imkerin und zum Imker befindenden Claudia Bonetti und Reto Jäger. Sie stehen hinter dem Projekt «BeeFuture». «Wir verfügen über einen bewilligten Standort beim Moosbad in Altdorf und erarbeiten uns aktuell das nötige Fachwissen», hält Reto Jäger fest. Erfreulich sei, dass die Urner Geschäftsstelle der Versicherung Mobiliar zwei Imkerkästen gesponsert hat.

2022 soll der «Futurehoney» angeboten werden

Mit «BeeFuture» verbindet die IG-Future mehrere ihr wichtige Anliegen: Nachhaltigkeit, Natur, gemeinsam Neues entdecken, ein eigenes Produkt zu generieren und andere zum Mitmachen zu motivieren. Ziel des Projekts sei es, erstmals 2022 eigenen Honig, sogenannten «Futurehoney», anbieten zu können.

Bevor der Honig in den Gläsern ist, kann man im Vereinslokal der IG-Future das Tanzbein schwingen und die langen Haare schütteln. Den Anfang der Herbst-Konzertreihe macht am Samstag, 25. September, die Luzerner Mundart-Pop Band Hermann. Mit Michael Zezzi, der bei Hermann die Tasten drückt, gebe es einen direkten Bezug zum Kanton Uri. Türöffnung ist um 20 Uhr, das Konzert beginnt um 21.15 Uhr. In eine ähnliche Kerbe wie Hermann schlagen Amixs. Das auch schon als «Negroni unter den Popbands» bezeichnete Duo aus Basel wird das Publikum am Donnerstag, 14. Oktober, mit Synthesizer-Pop, grossen Gesten und schelmischem Augenzwinkern in die 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts entführen. Los geht’s um 21 Uhr, Türöffnung ist um 20 Uhr.

Headbangen kann man am 16. Oktober

Zwei Tage später kommt der Heavy Metal zu Besuch. King Sable und Shadow’s Far lassen am Samstag, 16. Oktober, die Stromgitarren jaulen, um das Publikum zum Headbangen zu bringen. Wer dabei sein will, ist um 20 Uhr vor Ort, wenn die Türen aufgehen. Reservationen für alle Konzerte sind in der IG-Future oder unter kontakt@ig-future.ch möglich. Es gibt auch eine Abendkasse. Bei allen Konzerten gilt: geimpft, genesen oder getestet – also Covid-Zertifikat und ID mitnehmen.

Der Schrank ist voll und trotzdem findest du nichts Passendes zum Anziehen? Kleidertausch ist nicht nur eine sehr günstige, sondern auch eine richtig nachhaltige Lösung. Am Samstagvormittag, 23. Oktober, findet deshalb in der IG-Future der nächste Kleidertauschplausch statt. Vorbeikommen und getragenen Kleidern ein neues Leben einhauchen, lautet die Devise.

Einkaufen ohne Verpackungsmaterial

Mit ihrem Geschäft Kura bietet Karin Baumann donnerstags von 16.30 bis 18.30 Uhr unverpackte Lebensmittel wie Reis, Teigwaren, Nüsse, Trockenfrüchte, selbst gemachtes Granola oder Süsses an. Aber auch Reinigungs- und Waschmittel, Wachstücher, Seifen oder Znüniboxen nach den gängigen Schutzmassnahmen der «Unverpackt-Läden» können in den Räumen der IG-Future (siehe Box) erworben werden. Wer bei Kura einkaufen will, nimmt ein eigenes Gefäss mit, füllt das gewünschte Produkt ab und bezahlt nach Gewicht. Wer kein Gefäss dabei hat, kann eines vor Ort kaufen.

Rund 180 Mitgliedschaften Der gemeinnützige Verein IG-Future hat 2019 im Kanton Uri eine Plattform für Leute geschaffen, die Nachhaltigkeit nicht nur fordern, sondern auch leben wollen. Der erste Leihladen der Zentralschweiz und das multifunktionale Vereinslokal im 1. Stock an der Hellgasse 25 (oberhalb von Nica’s Gym) in Altdorf sind die zwei Grundpfeiler, auf der die IG-Future aufgebaut ist. Aktuell verfügt die IG-Future über rund 180 Mitgliedschaften. Weitere Infos gibt es unter www.IG-Future.ch. (pd/RIN)

Die IG-Future will das Bewusstsein schärfen, umweltverträglich mit Gegenständen umzugehen. Wichtigstes Mittel dazu ist der Leihladen, der montags von 17 bis 19 Uhr und freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet ist. Unter dem Motto «Leihen statt kaufen» können Vereinsmitglieder gratis Gegenstände ausleihen, die sie für eine Arbeit oder eine Freizeitbeschäftigung benötigen. Das umfangreiche Angebot reicht von Aktenvernichtern, Beamern, Küchenmaschinen, Werkzeugen und Sportgeräten bis zu Heck-Fahrradträgern für Autos. (pd/RIN)