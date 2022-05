Kanton Uri Entlassener Religionspädagoge unterliegt: Fristlose Kündigung war rechtens Der Religionspädagoge einer katholischen Urner Kirchgemeinde hat das Vertrauen seiner Vorgesetzten mehrmals missbraucht. Dass er dafür fristlos entlassen wurde, hält das Obergericht für gerechtfertigt.

Er hat das Vertrauen seiner Vorgesetzten gleich mehrmals missbraucht. Und nachdem dann im Advent 2020 eine Strafanzeige wegen Vermögensdelikten gegen ihn eingereicht wurde, reichte es den Verantwortlichen der betreffenden Urner Kirchgemeinde endgültig. Sie entliess den Religionspädagogen und Seelsorger fristlos. Zu Recht, wie das Urner Obergericht nun entschieden hat. Es hatte sich mit dem Fall zu befassen, nachdem der Mann gegen seine Kündigung Beschwerde erlassen hatte (wir berichteten).

Die fristlose Entlassung sei angesichts der wiederholten Verfehlungen des Mannes vertretbar, hält das Gericht in seinem Entscheid fest. Einerseits habe der Mann Geld der Kirchgemeinde für private Zwecke verwendet. Andererseits habe er behauptet, sein Diplom als Religionspädagoge an einer Schule in Luzern nachzuholen. Bei einer Überprüfung fanden seine Vorgesetzten jedoch heraus, dass er die entsprechenden Vorlesungen gar nicht besucht hatte. Dies, weil der Druck für ihn angesichts der Diplomarbeit zu gross geworden sei, wird er im Gerichtsentscheid wiedergegeben. Aus Stolz habe er aber nichts gesagt. Statt die Vorlesungen hat er demnach jeweils seine Tante besucht. Und zuletzt habe er ausserdem mutmasslich einem Kirchenmitglied Geld gestohlen, welches ihm für Einkäufe seine Kreditkarte samt PIN überlassen hatte. Auf dem Konto hätten total über 22’000 Franken gefehlt.

Durch Annahme von Geld Vorgabe verletzt

Von einer Person, die zu ihm als Seelsorger ein Vertrauensverhältnis hatte, hätte der Mann aber ohnehin kein Geld annehmen dürfen. Diese Vorgabe hatten ihm seine Vorgesetzten bereits zuvor wegen eines früheren Vorfalls gemacht. «Dass damit das Vertrauen endgültig und in einer Weise erschüttert war, dass die weitere Zusammenarbeit nicht mehr zumutbar war, ist angesichts der beschriebenen Vorgeschichte nachvollziehbar», schreibt das Obergericht. Die fristlose Kündigung sei daher verhältnismässig gewesen, weshalb die Beschwerde des Mannes abgewiesen wird. Der Entscheid des Obergerichts ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Bis Ende Mai kann ihn der Mann noch ans Bundesgericht weiterziehen.