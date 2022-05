Kanton Uri Erhebliche Verletzungen: Motorradfahrer aus Deutschland stürzt im Riedtunnel Der 38-jährige Mann musste ins Kantonsspital Uri gebracht werden. Die Autobahn A2 wurde für rund 45 Minuten einspurig geführt.

Im Riedtunnel kam es am Samstagnachmittag zu einer Selbstkollision. Bild: Google Maps

Am Samstagnachmittag ereignete sich im Urner Riedtunnel ein Motorradunfall. Der 38-jährigen Fahrer aus Deutschland verletzte sich bei der Selbstkollision erheblich und musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt werden.

Zum Vorfall kam es um etwa 15 Uhr, wie die Kantonspolizei Uri schreibt. Das Motorrad mit deutschem Kontrollschild war dabei auf der Autobahn A2 Richtung Süden unterwegs. Im Riedtunnel kam der Fahrer aus zurzeit unbekannten Gründen zu weit nach rechts. Er kollidierte daraufhin mit dem Bankett und der Tunnelwand und stürzte.

Die Autobahn A2 musste für die Bergungsarbeiten rund 45 Minuten einspurig geführt werden. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, der Rettungsdienst Uri, das Amt für Betrieb Nationalstrassen sowie die Kantonspolizei Uri.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 7000 Franken, dazu kommt ein geringer Sachschaden an der Verkehrseinrichtung von etwa 500 Franken. (lga)