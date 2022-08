Kanton Uri EWA-Energie Uri erweitert ihr Angebot Das Unternehmen bietet Kundinnen und Kunden Lösungen für kurz- und mittelfristige Einsätze im Übergang von fossilen Wärmequellen zu erneuerbaren Energien, und zwar mit zwei mobilen Pelletheizungen. Eine davon ist bereits in Bürglen im Einsatz.

Derzeit ist eine Pelletheizung beim Schulhaus in Bürglen installiert. Bild: PD

EWA-Energie Uri verfügt neu über zwei mobile Pelletheizungen, wie das Unternehmen in einer Medienmitteilung schreibt. Damit biete sie Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, eine erneuerbare und flexible Heizlösung für kurz- und mittelfristige Einsätze zur Verfügung zu stellen.

Der Hintergrund: Damit die Energiewende gelingt, brauche es auch bei Heizungen einen Wechsel von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas zu erneuerbaren Energieformen. Als Teil der integrierten Gesamtenergielösungen biete Energie Uri bereits heute ein bewährtes Angebot. Teil der Strategie seien beispielsweise Wärmepumpen, die CO 2 -frei Wärme und Kälte erzeugen. Für Kundinnen und Kunden, die eine Zwischenlösung benötigen würden, führe der Energiedienstleister neu zwei mobile Pelletheizungen. Diese können je nach Bedarf schnell und unkompliziert an den Einsatzort transportiert werden. «Diese beiden Pelletheizungen sind eine optimale Ergänzung zu unserem bereits bestehenden Angebot. Sie sind eine gute Lösung für kurz- oder mittelfristige CO 2 -neutrale Heizeinsätze», wird Werner Jauch, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Energie Uri, in der Mitteilung zitiert.

Eine Pelletheizung ist beim Schulhaus Bürglen im Einsatz

Aktuell ist eine der beiden Pelletheizungen beim Schulhaus in Bürglen im Einsatz. Sie ersetzt dort die bisherige Ölheizung, und zwar bis das neue Nahwärmenetz für die Abwärme der Wasserstoffproduktionsanlage beim Kraftwerk Bürglen fertiggestellt ist.