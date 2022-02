Kanton Uri Februar-Session: Landrat entscheidet über weitere Härtefallgelder Nebst Geld zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie und einer Vereinfachung im Schätzungswesen geht es im Landrat unter anderem auch um Sonnenenergie, Sonderpädagogik sowie um Sport-Toto-Gelder.

Der Landrat tagt am Mittwoch wieder im Uristiersaal in Altdorf. Archivbild: «Urner Zeitung»

Zu Beginn der Landratssession am Mittwoch wird Luigi Migliozzi (CVP/Mitte, Erstfeld) vereidigt werden. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Karin Gaiser an, welche aus beruflichen Gründen als Landrätin zurückgetreten ist.

Beraten wird über die Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri. Damit soll das Schätzungswesen vereinfacht werden. Nachdem der Landrat die Teilrevision bereits im Dezember beraten hat, findet nun die zweite Lesung statt. Die heute angewandte Mischwertmethode ist in der Regel mit einem Augenschein vor Ort verbunden und ist geprägt von subjektiven Bewertungskriterien. Neu sollen die Eigenmiet- und Steuerwerte nach objektiveren Kriterien schematisch und formelmässig festgelegt werden. Der Regierungsrat will, dass durch die neue Schätzungsmethode die Steuereinnahmen unter dem Strich in gleicher Höhe wie bisher ausfallen. Im Vergleich zum heutigen Verfahren liessen sich durch den Verzicht auf den Augenschein für den Kanton und die Gemeinden Kosten von rund 3,2 Millionen Franken sparen.

Härtefallmassnahmen sollen verlängert werden

Der Landrat entscheidet zudem über die Verlängerung der Härtefallmassnahmen. Ausgelöst durch die Coronapandemie wurde die Notrechtsklausel geschaffen, die zeitlich befristete Noterlasse möglich macht. Die Bestimmungen galten bis im Juni vergangenen Jahres. Damit betroffene Firmen auch für wirtschaftliche Einbussen im zweiten Halbjahr 2021 Geld erhalten, muss die gesetzliche Grundlage verlängert werden. Die Regierung beantragt, den Noterlass bis Juni 2022 zu verlängern.

Wie aus dem Kreditantrag an den Landrat hervorgeht, hat der Regierungsrat bisher folgende Mittel aus dem Wirtschaftsförderungsfonds zur Verfügung gestellt: 1,1 Millionen Franken für die erste Pandemiewelle; 1,9 Millionen Franken für die zweite Pandemiewelle sowie 4,5 Millionen Franken als Beteiligung am Härtefallprogramm 2021 des Bunds. Mit diesen Kantonsmitteln von insgesamt 7,5 Millionen Franken konnten Bundesmittel von 14,43 Millionen Franken ausgelöst und damit insgesamt rund 22 Millionen Franken zu Gunsten von Unternehmen bereitgestellt werden. Beantragt ist nun, dass der Landrat Kenntnis nimmt von 300'000 Franken, die für das zweite Halbjahr 2021 zurückgestellt wurden, sowie von 3,1 Millionen Franken, die in den Förderungsfonds gelegt wurden. In einem Nachtragskredit werden 800'000 Franken für das neue Härtefallprogramm beantragt. Der Landrat entscheidet darüber am Mittwoch. Die Finanzkommission stimmt allen Forderungen zu.

Zwei Motionen und fünf Interpellationen werden beraten

Behandelt werden am Mittwoch im Landrat auch sieben Vorstösse. Bei zwei Motionen wird entschieden, ob sie erheblich erklärt werden. Die eine ist von Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) zur Schaffung einer kantonalen Fotovoltaik-Kraftwerk-Gesellschaft, die andere von Chiara Gisler (SP/Grüne, Altdorf) zur nachhaltigen, lokalen Wirtschaftsförderung durch die Nutzung der Solarenergie.

Beraten werden fünf Interpellationen: von Raphael Walker (SP/Grüne, Altdorf) zu Investitionen des Kantons Uri in die Erhaltung und Förderung der Biodiversität, von Chiara Gisler (SP/Grüne, Altdorf) zu finanziellen und personellen Ressourcen für den Artenschutz im Kanton Uri, von Jolanda Joos (SP, Bürglen) zur Qualität der Sonderpädagogik, von Andreas Bilger (CVP/Mitte, Seedorf) betreffend Neuregelung der Verteilung der Sport-Toto-Gelder sowie von Karin Gaiser (CVP/Mitte, Erstfeld) zu einem Nachhaltigkeitskonzept für die kantonale Verwaltung.