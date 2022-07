Kanton Uri Feuerwerk in Flüelen erhält Sonderbewilligung und findet somit statt In den vergangenen Tagen ist es vermehrt zu Gerüchten gekommen, wonach das traditionelle Feuerwerk doch nicht stattfinden könne. Nun räumen die Verantwortlichen mit den Gerüchten auf.

Nur in Flüelen gibt es heuer im Kanton Uri ein Feuerwerk. Archivbild: Urs Hanhart

«Das aktuelle Feuerverbot im Kanton Uri hat zu vielen Gerüchten rund um das geplante Feuerwerk in Flüelen geführt.» So beginnt eine Mitteilung von Jaime Arnold, Präsident des Vereins Tortuga Flüelen. Tortuga organisiert jedes Jahr das Feuerwerk. Arnold bestätigt, dass eine Sonderbewilligung seitens Behörden vorliege, wonach auch heuer das Feuerwerk durchgeführt werden darf.

Wie jedes Jahr werde das Feuerwerk auf dem See und nicht von Land aus entzündet. «Entsprechend wurden für unseren Anlass eine Ausnahme akzeptiert», so Arnold weiter. Selbstverständlich werde bei zu starkem Wind auf das Feuerwerk verzichtet.

Im Kanton Uri gilt Feuerwerksverbot

Abgesehen vom Flüeler Seebecken bleibt es im Kanton Uri dieses Jahr still, denn: Über den 1. August gilt ein allgemeines Feuerwerksverbot. Das Urner Amt für Forst und Jagd hat am Mittwoch begründet das damit, dass in den kommenden Tagen kein ausreichender Regen erwartet wird. «Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe gemäss Verfügung der Sicherheitsdirektion vom 20. Juli bleibt daher weiterhin bestehen», teilte das Amt mit.

Verstösse gegen das Verbot werden mit Busse bestraft. Das Verbot bleibt bis auf weiteres bestehen. Bei sich verändernden Witterungsbedingungen werde eine Neubeurteilung vorgenommen. Die Feuerwehren, die Forstfachleute des Kantons Uri und die Kantonspolizei danken der Bevölkerung für das entgegengebrachte Verständnis und das achtsame Verhalten, damit Bevölkerung und Natur vor Schäden bewahrt werden können. (zgc)