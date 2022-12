Kanton Uri Freiwillige Mitarbeitende des SRK-Fahrdienstes haben 11'440 Stunden geleistet Am Internationalen Tag der Freiwilligen dankt das SRK Uri seinen Fahrerinnen und Fahrern.

Uwe Klaas, Annaros Zgraggen und Max Gisler (von links) vor dem Rollstuhlfahrzeug des SRK Uri. Bild: PD

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) ist die grösste Freiwilligenorganisation in den Bereichen Rettung, Gesundheit und Integration in der Schweiz. Zum Internationalen Tag der Freiwilligenarbeit vom heutigen 5. Dezember schauen auch die Freiwilligen vom SRK Uri auf ihre Tätigkeit. «Ohne ihr Engagement könnten Dienstleistungen vom SRK Uri nicht erbracht werden», schreibt die Organisation in einer Mitteilung. Freiwilliges Engagement für mehr Menschlichkeit sei das Herzstück des Roten Kreuzes.

Die Urner Freiwilligen Uwe Klaas, Annaros Zgraggen und Max Gisler sind schon seit zwei bis zehn Jahren als zuverlässige Fahrer im Einsatz. Unterschiedliche Beweggründe führten die sie zum SRK Uri. «Als gemeinsamen Nenner könnte man zusammenfassend sagen, man fährt gerne Auto, möchte gerne den Mitmenschen etwas zurückgeben, schätzt den Kontakt zu anderen Personen oder Gleichgesinnten, möchte einen Teil seiner Zeit weitergeben, den Alltag mit einer sinnvollen Beschäftigung oder Tätigkeit ausfüllen oder ergänzen. Und das Beste an der Tätigkeit sei, dass man seine Zeit selbst einteilen könne. Die Fahrgäste zu unterstützen und dadurch die Angehörigen zu entlasten, werde als sehr wertvoll angeschaut und mit einem Dankeschön von Seiten der Fahrgäste belohnt.

Offenes Ohr für Alltagssorgen

Beim Besuchs- und Begleitdienst sorgen insgesamt 20 Freiwillige, davon zwei männliche Personen, während eines Besuchs für Abwechslung und fördern den sozialen Kontakt. Auch die Begleitung bei einem Spaziergang vermittle und stärke das Vertrauen in die eigene Mobilität. «Trifft man dann auf bekannte Gesichter, darf die Zeit für einen kurzen Austausch nicht fehlen.» Beim Fahrdienst sind total 45 freiwillige Fahrerinnen und Fahrer sowie vier Begleitpersonen für das SRK Uri unterwegs. Sie stellen ihre Freizeit und ihr Privatfahrzeug zur Verfügung und chauffieren Menschen, die betagt oder in der Mobilität eingeschränkt sind, und für welche die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel erschwert oder sogar unmöglich ist, zum Arzt, zu Kuraufenthalten oder zur Therapie. Der SRK-Fahrdienst fährt die Fahrgäste sicher von A nach B.

Und während der Fahrt sorgen die Chauffeure nicht nur für die Sicherheit, sondern hören auch aufmerksam zu und nehmen Anteilnahme an den Alltagssorgen der Fahrgäste. «Das schätzen die Fahrgäste sehr.» Im Jahr 2021 kamen so im Besuchs- und Begleitdienst rund 560 Arbeitsstunden zusammen und im Fahrdienst sogar die stolze Zahl von über 11440 unentgeltlichen Stunden. Zusammen entspricht dies rund 570 Stellenprozent mit Freiwilligen. (lur)