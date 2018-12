Kanton Uri führt Audit im Fall Ignaz Walker weiter

In einem Zwischenbericht von Ende August 2015 hat Hanspeter Uster Fragen allgemeiner Art beantwortet, wie etwa, wer damals zuständig gewesen wäre, über die Ausstandsfrage von Polizist M.* zu befinden und wie vorzugehen ist, wenn Vorbehalte bezüglich Befangenheit geäussert werden. Die Staatsanwaltschaft Uri hatte bereits im Februar 2015 den Angehörigen des Urner Polizeikorps in provisorischen Weisungen erläutert, wie die Ausstandspflicht gemäss Strafprozessordnung zu handhaben ist. Seither müssen Polizisten ein Ausstandsgesuch direkt an die Staatsanwaltschaft stellen. In seinem Zwischenbericht empfahl Uster, diese Ausstandsweisung so zu präzisieren, dass Polizeiangehörige Ausstandsgründe «unverzüglich auf dem Dienstweg der Staatsanwaltschaft mitzuteilen haben. Diese hält dann das Polizeikommando zur Umverteilung des Falles an». Die zwei konkreten Fragen zum Ausstand von Polizist M.* im Fall Walker wurden sistiert. (eca)