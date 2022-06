Kanton Uri Fünfte Museumsnacht hat ins Urner Oberland geführt Rund sechzig Personen aus der ganzen Zentralschweiz nahmen die Gelegenheit wahr, verschiedene Urner Museen und Institutionen zu besuchen.

Mit einer geführten Bustour konnten Besuchende am vergangenen Freitag verschiedene Urner Museen und Institutionen im Urner Oberland, im Urserntal und auf dem Gotthard besuchen. Die von der Urner Museumskonferenz durchgeführte fünfte Urner Museumsnacht war mit den rund 60 Teilnehmenden ausverkauft, wie die Kulturdirektion am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Der Präsident des Vereins Urner Museumskonferenz, Romed Aschwanden, begrüsste die Anwesenden zum Start der Museumsnacht in Erstfeld. «Mit der Museumsnacht gewähren wir einen kurzen Einblick in die reiche und vielseitige Museumslandschaft unseres Kantons», wird Aschwanden zitiert. Den Start bildete das Areal von SBB Historic in Erstfeld mit seinen historischen Lokomotiven.

Besuchende konnten historische Züge besichtigen. Bild: PD

Der bereitgestellte Bus führte die Anwesenden danach zu den nächsten Programmpunkten in Göschenen. Im Infozentrum zum Bau der zweiten Gotthard-Strassenröhre vermittelte ein Guide der einen Gruppe spannende Hinweise und vielfältige Informationen zum aktuellen Projekt. Zwischenzeitlich besichtigte der Bahnexperte Kilian T. Elsasser mit den anderen Teilnehmenden den Visierstollen und berichtete über die Entstehung der Tunnelbauwerke in Göschenen.

Diverse Ausstellungen standen ebenfalls auf dem Programm. Bild: PD

Danach führte der Bus weiter auf den Gotthardpass. Dort stellte das soeben wieder eröffnete Gotthard-Museum seine neue Dauerausstellung über die Verkehrsgeschichte des 19. bis 21. Jahrhunderts vor. Einen weiteren Höhepunkt bildete der Besuch der Themenwelt von Sasso San Gottardo, wo die Teilnehmenden die Riesenkristalle vom Planggenstock bewundern konnten. Das Museum zeigt neu die landesweit erste Dauerausstellung über Goethes Reisen in die Schweiz.

Erinnerungen an Russis Olympiasieg

Den Abschluss der Museumsnacht bildete ein Halt in Andermatt. Das Talmuseum Ursern regt mit der interdisziplinären Sonderausstellung «Wasser teilen» zu einem ökologischen Umgang mit der Ressource Wasser an und erinnert mit der Ausstellung «Die goldenen Tage von Sapporo» an die erfolgreichen Winterspiele 1972 mit dem Olympiasieg von Bernhard Russi.

In der Galerie Art 87, welche die Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur im Urserental bezweckt, durften die Anwesenden dem Künstler Otgo über die Schulter schauen. Er zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Kunstschaffenden der Mongolei und richtete sich diesen Montag in der Galerie ein provisorisches Atelier ein. «Das Programm zeigte eindrücklich, welche Perlen die Urner Museumslandschaft auch im Urner Oberland bereithält», wird Kulturdirektor Beat Jörg zitiert, der ebenfalls unter den Gästen weilte.

Die nächste Museumsnacht findet in drei Jahren im Urner Unterland statt. «Mit den jährlich wechselnden Ausstellungen, Sonderschauen und Veranstaltungen lohnt sich ein Besuch der Urner Museen auch in der Zwischenzeit», heisst es in der Mitteilung. Auf www.museen-uri.ch mit Links zu den einzelnen Museen sind alle Informationen ersichtlich. (lur)