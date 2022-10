Kanton Uri «Fund ist einer der besten seit Jahren in der Schweiz»: Sprengmeister findet «phänomenalen» Kristall im Gotthard Der Berg gibt die ersten Schätze frei: Im Stollen für den Bau der zweiten Gotthardstrassenröhre wurden Kristalle geborgen. Fachleute kommen ins Schwärmen.

Ein solcher Kristall wurde beim Bau der zweiten Gotthardröhre gefunden. Bild: PD

Beim Bau der zweiten Gotthardstrassenröhre sind mehrere hundert Kilogramm Kristalle ans Licht gekommen. Es handelt sich um schöne Quarzstufen sowie Rosafluorite oder Apophyllite. Insbesondere die Rosafluorite lasse staunen: Die Qualität der Steine tief aus dem Innern des Berges ist herausragend, teilt die Urner Baudirektion mit.

Die Fundstelle befindet sich rund 300 Meter vom Stolleneingang. Die Kluft sei beim Sprengvortrieb zum Vorschein gekommen. Der zuständige Chef des Sprengvortriebs habe vorbildlich reagiert und sogleich die Mineralienaufsicht aufgeboten. Da der Fundtag auf einen Freitag fiel, konnten die mehreren hundert Kilogramm Gestein über das arbeitsfreie Wochenende geborgen werden.

Die Kluft befand sich oben in der Decke und war nur am Rand von der Sprengung angeschossen worden. Geologe Peter Amacher von Geo-Uri hat dann mit seinem Team in einem fast 24-stündigen Einsatz die Kluft mit Hilfe einer Hebebühne geräumt. Geo-Uri GmbH betreut die Mineralienaufsicht seit vielen Jahren. «Der Fund der Rosafluorite ist zweifellos einer der besten seit Jahren in der Schweiz», sagt Peter Amacher.

Ein weiterer Stein, der gefunden wurde. Bild: PD

Das Gebiet um Göschenen, wo das neue Portal zu stehen kommt, ist bei Strahlerinnen und Strahlern bekannt für seine Schätze. Die Gesteine, die im Innern des Berges geborgen werden, gehören gemäss geltendem Bergregal dem Kanton Uri und damit der Urner Bevölkerung. Mit der Mineralienaufsicht trägt der Kanton Uri der kulturhistorischen Bedeutung der Mineralien in Uri Rechnung. Die allerbesten Stücke werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, beispielsweise an der kantonseigenen Mineralienausstellung im Schloss A Pro in Seedorf. Natürlich interessiert sich auch die Wissenschaft für die Funde.

Bis die funkelnden Steine ausgestellt werden können, dauert es aber noch. Die Fundstücke werden derzeit gereinigt, sortiert und erfasst und auf den materiellen Wert geschätzt.

folgt mehr