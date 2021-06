Kanton Uri Furkapass öffnet am Freitag Am 18. Juni um 11 Uhr heisst es auf dem Furka wieder «Freie Fahrt!». Die Öffnung des Sustenpasses soll am 25. Juni erfolgen.

(pd/RIN) Am Freitag, 18. Juni, 11 Uhr, ist es soweit: Der Furkapass (2431 Meter über Meer) kann nach Abschluss der Felsräumungsarbeiten geöffnet und für den Verkehr freigegeben werden. Dies gibt die Urner Baudirektion in einer Mitteilung bekannt. Damit bleibt aktuell nur noch der Sustenpass (2224 Meter über Meer) für den Verkehr gesperrt. Aber auch hier seien die Arbeiten auf Kurs, sodass der Susten wie vorgesehen am 25. Juni geöffnet werden sollte, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Termine seien jedoch ohne Gewähr und können sich abhängig von der Witterung im Gebirge um bis zu zwei Wochen verschieben. Aktuelle Infos sind unter www.ur.ch/strasseninfos erhältlich.