Kanton Uri Furkapass geht wohl erst im Juni auf Statt wie geplant am 26. Mai wird die Öffnung des Furkapasses und die Teilöffnung des Sustenpasses bis zum Sustenbrüggli auf Anfang Juni verschoben.

Noch kann der Furkapass nicht befahren werden: Die auf 26. Mai geplante Öffnung wird auf Anfang Juni verschoben. Voraussichtlich soll der Furka erst am am 2. Juni 2023 freigegeben werden. Gleiches gilt für die Teilöffnung des Sustenpasses bis zum Sustenbrüggli, wie die Urner Baudirektion in einer Mitteilung schreibt. Laut aktuellem Stand kann der Sustenpass dabei Mitte Juni geöffnet werden.

Gemäss Mitteilung kam die Verschiebung nach Absprache mit den Verantwortlichen des Kantons Wallis zustande. Die Termine seien ohne Gewähr und können sich abhängig von der Witterung im Gebirge um bis zu zwei Wochen verschieben. Es sei auch möglich, dass ein Pass wegen Schneefall kurzfristig wieder geschlossen werden muss. Aktuelle Infos sind unter www.ur.ch/strasseninfos zu finden. (lga)