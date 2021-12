Kanton Uri Gastrobranche erhält befristete Bewilligung für Aussenheizungen Wegen der aktuellen Covid-Situation hat die Urner Regierung beschlossen, dass mobile Heizanlagen im Freien bis 31. März betrieben werden dürfen.

Seit die Temperaturen gesunken sind, trifft man sie in Gartenwirtschaften und Aussensitzbereichen von Restaurants und Cafés wieder an: mobile Heizungen. Dazu zählen Heizpilze, Heizungsanlagen für Zelte sowie Wärme- und Infrarotstrahler. Wie die Urner Baudirektion in einer Medienmitteilung schreibt, ist ein Betrieb solcher Anlagen bewilligungspflichtig und nur unter den in Artikel 24 des Urner Energiereglements bezeichneten Voraussetzungen bewilligungsfähig.

Aufgrund der aktuellen Covid-Situation und den damit verbundenen Massnahmen habe der Urner Regierungsrat beschlossen, dass mobile Heizungen im Freien befristet betrieben werden können. Er habe dafür Betrieben des Gastwirtschaftsgewerbes eine generelle Ausnahmebewilligung erteilt. Diese Bewilligung ist befristet bis 31. März und gilt ausschliesslich für die Gastrobranche.

Ab 1. April wieder bewilligungspflichtig

Danach verfällt diese generelle Ausnahmebewilligung für das Gastwirtschaftsgewerbe und es gelten wieder die gesetzlichen Anforderungen für Aussenheizungen gemäss Energiereglement. Konkret bedeutet das, dass ab 1. April die Installation von Heizungen im Freien von der Baudirektion Uri (Amt für Energie) bewilligt werden müssen. (pw)