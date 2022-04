Kanton Uri Genossenschaft für ländliches Bauen steht finanziell gut da An ihrer 47. Generalversammlung hat die GLB Uri auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt.

Vor kurzem hat die 47. Generalversammlung der Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Uri stattgefunden. Über 100 Mitglieder und Gäste fanden sich dazu in den Räumlichkeiten der Stiftung Behindertenbetriebe Uri in Schattdorf ein. GLB-Präsident Urs Gisler führte souverän durch die Versammlung und konnte in seinem Jahresbericht auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Die Auslastung des Baubetriebes war sehr gut. Man spürte eine erhöhte Nachfrage nach guten Handwerkern und Bauleuten.

Von links: Urs Gisler (Präsident BLG), Ivo Torelli (Berghilfe) und Franz Arnold (Geschäftsführer BLG). Bild: PD

Die Weiterbildung der Mitarbeiter ist der GLB immer ein grosses Anliegen. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte ein Lernender zum Maurer EFZ ausgebildet werden. Thomas Schilter hat zudem die Ausbildung zum Polier erfolgreich abgeschlossen. Ebenfalls wurden Mitarbeiter zu Vorarbeitern und Kranführern weitergebildet. Der Präsident gratulierte den Absolventen und dankte ihnen für ihren Einsatz und die Bereitschaft zur Weiterbildung.

Die Jahresrechnung von Geschäftsführer Franz Arnold schloss mit einem Gewinn von 88'500 Franken ab. Der Jahresumsatz konnte gegenüber dem Vorjahr um mehr als fünf Prozent gesteigert werden und beträgt 6,37 Millionen Franken. Es konnten Abschreibungen von 365'000 Franken getätigt werden, bei einem Eigenkapital von 1,45 Millionen Franken. Es zeigte sich, dass die GLB finanziell auf gesunden Füssen steht und man mit viel Zuversicht in die Zukunft blickt.

Landammann gratuliert zum Ergebnis

Der Bauführer Peter Wyrsch konnte mit Baustellenfotos einige Impressionen von den erledigten Arbeiten präsentieren und gab Einblick in die interessanten und vielseitigen Arbeitsbereiche der GLB-Bauequipe. Im Anschluss an den geschäftlichen Teil zeigte Ivo Torelli in einem interessanten Kurzreferat die Wirkungsfelder der Schweizerischen Berghilfe auf.

Unter den Gästen war auch Landammann Urban Camenzind. Er überbrachte Grüsse von der Regierung, zeigte sich sehr erfreut über den Geschäftsverlauf der Genossenschaft und gratulierte zum sehr guten Ergebnis. Nach einem Nachtessen konnte man jedem Versammlungsteilnehmer ein Geschenk in Form eines Stücks Alpkäse übergeben und den Anlass gemütlich ausklingen lassen. (pd/lur)