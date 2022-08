Kanton Uri Geomatiklernende stellen ihren Alltag vor Beim dreitägigen Lernendencamp arbeiteten die Geomatikerinnen und Geomatiker an laufenden Projekten im Urner Oberland. Eine Präsentation rundete das Lager ab.

Wie stationiert man einen Tachymeter? Wo dürfen Kunststoffmarken verwendet werden und wie steckt man einen Grenzpunkt ab? Alles Fragen, welche angehende Geomatikerinnen und Geomatiker problemlos beantworten können. Aber wissen auch deren Eltern, was ihre Kinder täglich arbeiten?

Während dreier Tage bearbeiteten die 15 Geomatiklernenden Aufgaben im Kanton Uri. Bild: PD

Seit Freitag, 19. August, sind auch die Eltern über die Tätigkeiten ihres Nachwuchses im Bild, wie das Urner Ingenieur- und Vermessungsbüro Acht Grad Ost AG in einer Mitteilung schreibt. Während dreier Tage führte Acht Grad Ost ein Lernendencamp durch. Die Geomatiklernenden bearbeiteten verschiedene Teilaufgaben aus laufenden Projekten. In Gruppen, welche aus allen Standorten der Acht Grad Ost und aus jedem Lehrjahr zusammengesetzt waren, wurde am Mittwoch mit der Vorbereitung gestartet. Nach der kurzen Einführung in die verschiedenen Aufgaben setzten sich die Lernenden an die Computer und stellten die Koordinaten für die Vermessungsgeräte zusammen, plotteten die benötigten Pläne, organisierten Feldfahrzeug, Instrumente und weiteres Zubehör und planten die Anfahrt. «Wie kommen wir am besten auf den Nätschen» und vor allem «Haben wir alle Unterlagen und Geräte?» waren Fragen, welche in den Büroräumen im Neuland-Areal zu hören waren.

Gebäude, Parkplätze und Strassen vermessen und skizziert

Gut vorbereitet, starteten die Jugendlichen am Donnerstag in den Feldtag. Drei Gruppen begingen im Rahmen der periodischen Nachführung Teile des Siedlungsgebietes von Andermatt, Göschenen und Wassen. Sie hielten Ausschau nach Differenzen zwischen der Situation vor Ort und den Elementen auf dem Plan der amtlichen Vermessung. Änderungen von Bestandteilen der amtlichen Vermessung wie Gebäude, Strassen oder Parkplätze wurden gleich mit Distometer und Satellitenvermessungssystem wie GPS vermessen und als Feldskizze mit den genauen Massen und weiteren wichtigen Informationen festgehalten. Eine weitere Gruppe versicherte die Grenzzeichen beim Bahnhof Nätschen in Andermatt. Zuerst wurden die fehlenden Grenzpunkte mit dem Tachymeter abgesteckt und kontrolliert, bevor sie mit Bolzen, Kunststoffmarke oder Granitstein vorschriftsgemäss versichert wurden.

Die letzte Gruppe nahm vom Furkapass im Nebel den Weg auf die Sidelenhütte in Realp unter die Füsse. So konnten sie den fertigen Umbau der Hütte einmessen und die neuen Grenzpunkte abstecken. Am Freitagvormittag wurden die gewonnenen Daten mittels einer Mutation in die amtliche Vermessung eingearbeitet. Dabei kamen den Jugendlichen ihre in der Schule erworbenen mathematischen und geometrischen Fähigkeiten zugute und das räumliche Vorstellungsvermögen unterstützte sie beim Konstruieren der Objekte. Die Resultate wurden in jedem Arbeitsschritt von der Messung über die Berechnung bis zum Endresultat kontrolliert und mit den gesetzlich vorgeschriebenen Akten dokumentiert.

Am Nachmittag stand die Vorbereitung des Abends an. Tische wurden aufgestellt, die Verpflegung organisiert und die Präsentationen für die Eltern zusammengestellt. Für einmal kamen Beamer und Bildschirmfolien nur vereinzelt zum Einsatz. Vielmehr zeigten die Lernenden ihren Eltern und den anderen Anwesenden beispielhaft, was sie die letzten drei Tage im Urner Oberland bearbeitet haben. So wurde ein Tachymeter stationiert, Punkte abgesteckt, ein Grenzbolzen gesetzt, das Einsatzgebiet von Kunststoffmarken erläutert und vieles mehr.

Lernende sehen Wiederholungsbedarf des Camps

Stephan Furrer, Abteilungsleiter der Acht Grad Ost AG in Altdorf und zuständig für die Ausbildung im Gesamtbetrieb, zeigte sich begeistert. «Grossartig, wie die Lernenden es verstanden, ihre Arbeit praxisnah und anschaulich vorzustellen, und dabei unkonventionelle Mittel wählten. Sie gaben so einen guten Einblick in einen wichtigen Teil ihres Arbeitsalltags», wird er in der Mitteilung zitiert. Aber auch die Lernenden waren zufrieden und ein Zürcher Lernender meinte: «Ein solches Lernendencamp können wir gerne alle Jahre wieder durchführen, am besten gleich zweimal pro Jahr.» Und die Eltern? Geomatikfachleute seien sie an diesem Abend nicht geworden, aber zumindest haben sie einen Eindruck von der täglichen Arbeit in einem Geomatikunternehmen erhalten und können die Erzählungen ihrer Kinder nun besser einordnen. (pd/RIN)