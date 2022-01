Kanton Uri Geschützter Steinadler wurde mit Schrot beschossen und verletzt – Polizei sucht Zeugen In Schattdorf wurde im Dezember ein geschützter Adler mit Schrot beschossen. Zum Tathergang und zur Tatperson konnten bislang keine Hinweise gefunden werden, die Kantonspolizei sucht daher Zeugen.

Der verletzte Adler wird in der Pflegestation des Tierpark Goldau gesund gepflegt. Bild: Kantonspolizei Uri

Anfang Dezember 2021 erhielt das Amt für Forst und Jagd die Mitteilung, dass in Schattdorf im Bereich Rynächtflue ein Adler verletzt am Boden liege. Ein Wildhüter barg den Greifvogel und brachte ihn zur Untersuchung in die Pflegestation des Tierparks Goldau. Dabei wurde festgestellt, dass die Verletzungen des Steinadlers von einem Schrotbeschuss stammt, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Der Flügel des Adlers wurde stabilisiert, um die Knochenbrüche abheilen zu lassen. Der Steinadler wird weiterhin im Tierpark Goldau gepflegt. Eine Auswilderung sei nur dann möglich, wenn «der Heilungsprozess zufriedenstellend verläuft», wie es in der Mitteilung heisst.

Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen, bislang konnten keine Hinweise zur Täterschaft oder zum Ort des Abschusses gefunden werden. Aufgrund der Flugfähigkeit des Adlers könne dieser in einem grossen Umkreis rund um den Fundort liegen. Die Kantonspolizei bittet deshalb die Bevölkerung um Hilfe und sucht Personen, die Hinweise zum beschossenen Steinadler oder zu den Umständen des Abschusses machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter 041 874 53 53 zu melden. (mha)