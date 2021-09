Kanton Uri Gotthard-Bahntage sollen kein einmaliger Erfolg bleiben Die Gotthard-Bergstrecke ist ein verkehrshistorisches Monument. Am Wochenende erwiesen Eisenbahnfans, die Urner Bevölkerung und zahlreiche Ehrengäste aus dem In- und Ausland der legendären Transitstrecke die Ehre.

Mit Spannung wurden die Gotthard-Bahntage in Erstfeld und Göschenen erwartet. Das Eisenbahn-Volksfest, seit langem wieder einer der ersten Grossanlässe in Uri, sorgte denn auch bei Besucherinnen und Besuchern für Begeisterung. Zwei Tage lang wurde ein vielfältiges Programm aus Unterhaltung, Sehenswürdigkeiten, Kulinarik und zahlreichen Bahnattraktionen geboten. Das OK um die beiden Co-Präsidentinnen Karin Gaiser und Rebekka Wyler zieht dementsprechend ein positives Fazit. «Das Interesse und die Begeisterung, welche die Besucherinnen und Besucher unserem Anlass entgegenbrachten, freut uns sehr und motiviert uns für die Zukunft», so Rebekka Wyler.

Die grösste unter vielen Attraktionen: Der historische Trans-Europ-Express am Bahnhof Erstfeld. Bild: Matthias Furger (Erstfeld, 18. September 2021)

Am Hauptfestplatz in Erstfeld konnten unter anderem diverse historische Fahrzeuge bestaunt werden, welche das Team Erstfeld liebevoll und mit viel ehrenamtlichem Engagement in Stand hält. Ohne das Team Erstfeld, die SBB, SBB-Historic und die SOB, aber auch ohne lokale Partner wie beispielsweise die Gemeinde Erstfeld, den Kanton Uri, die Urner Kantonalbank oder die Gemeindewerke Erstfeld wäre ein solcher Anlass nicht möglich gewesen, so Karin Gaiser.

Tunnelerlebnis, viel Kulinarik, Mittelalter-Unterhaltung

Im grossen Festzelt gab es während beider Tage vielseitige musikalische Leckerbissen und Darbietungen diverser Musik- und Tanzgruppen. Abgerundet wurde das Programm auf dem Festplatz durch verschiedene Stände mit Urner und Tessiner Spezialitäten, Kinderunterhaltung sowie eine Mittelalter-Schaustellergruppe. Mit dem Spezialticket konnte auch das Gotthard-Tunnelerlebnis in Amsteg besichtigt werden.

Die Tessiner Bandella Tirabüscion sorgte bereits am Samstagvormittag für gute Stimmung auf dem Festgelände. Bild: Florian Arnold (Erstfeld, 18. September 2021)

Auch in Göschenen waren gleich mehrere Attraktionen anzutreffen. So zeigte die IG Gotthardbahn ihre eindrückliche Modellanlage zur Dampfzeit der Gotthard-Bergstrecke zwischen 1882 und 1920. Der Verein Matterhorn-Gotthard-Bahn Historic stellte historische Fahrzeuge der Matterhorn-Gotthard-Bahn aus und bot Führungen im Depot an. Weitere Highlights in Göschenen waren der Visierstollen und die Führungen durch das Gotthard-Tunneldorf mit Kilian Elsasser. Verbunden wurden die Festplätze Erstfeld und Göschenen durch Fahrten mit historischen und aktuellen Zugkompositionen von SBB Historic, der SBB und der SOB – eine willkommene Gelegenheit für viele Bahnfans, beispielsweise den legendären Trans-Europ-Express TEE auf der Gotthard-Bergstrecke zu erleben und zu fotografieren.

Partneranlass im Schwarzwald

Nicht nur Bahnfans aus der ganzen Schweiz und ganz Europa besuchten die Gotthard-Bahntage, sondern auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Tourismus und Verkehr. Unter den Anwesenden waren auch die ehemalige Präsidentin des Gotthard-Komitees und Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh, Ständerätin Heidi Z’graggen, die Urner Regierungsräte Daniel Furrer und Dimitri Moretti sowie diverse Verantwortliche der Bahnpartner SBB, SBB Historic und SOB. Ein besonderer Gruss galt den Delegationen aus Bellinzona und dem süddeutschen Triberg, wo mit den Schwarzwaldbahn-Tagen bereits ein Partneranlass zu den Gotthard-Bahntagen besteht. Die Triberger Gruppe mit ihren Schwarzwälder Trachten stellte einen besonderen Blickfang dar. Das OK hält abschliessend fest: «Unser Ziel und unsere Hoffnung ist, dass die Gotthard-Bahntage kein einmaliger Anlass bleiben und nach den Schwarzwaldbahn-Tagen vom nächsten Jahr in Triberg auch in zwei Jahren wieder viele Bahnbegeisterte nach Erstfeld locken.» (pd/RIN)