Kanton Uri Grosser Landeskirchenrat stimmt Verhaltenskodex des Bistums Chur klar zu Eine erfreuliche Jahresrechnung und die Zustimmung zur Empfehlung und Umsetzung des Schutzkonzepts gegen spirituellen Missbrauch und sexuelle Ausbeutung standen im Mittelpunkt der Versammlung des Grossen Landeskirchenrates.

Nach angeregter Diskussion gab es schliesslich ein grossmehrheitliches Ja zum Schutzkonzept. Bild: Georg Epp (Altdorf, 18. Mai 2022)

Unter dem Vorsitz von Heidi Jauch tagte der Grosse Landeskirchenrat der Römisch-Katholischen Landeskirche Uri am Mittwoch zur ordentlichen Frühjahrssession. Auf der Traktandenliste standen die Jahresrechnung 2021, der Bericht des Kleinen Rates über das abgelaufene Jahr sowie der Bericht und Antrag zur dringenden Empfehlung über die Umsetzung des «Schutzkonzepts für die seelische, geistige und körperliche Unversehrtheit der Menschen im Bereich des Bistums Chur» in Bezug auf die Prävention in der Landeskirche Uri.

Die Ausgangslage dazu erläuterte Alex Christen, der Vizepräsident des Kleinen Kirchenrates. Unter anderem meinte er: «Das Thema Übergriffe, sei es sexueller, spiritueller, körperlicher oder physischer Art, hat die Römisch-Katholische Kirche in weiten Teilen der Welt getroffen. Das Vertrauen vieler Gläubiger in die Kirche ist in den Grundfesten erschüttert worden, es ist dringender Handlungsbedarf angezeigt.» Das Bistum Chur hat zusammen mit allen Landeskirchen am 2. April 2019 das Schutzkonzept mit den Hauptthemen Prävention, Intervention und Nachbetreuung erlassen.

Einwände konnten beseitigt werden

Am 5. April 2022 ist der Verhaltenskodex zum Umgang mit Macht im Bistum Chur in Kraft gesetzt worden. Der Kleine Landeskirchenrat hat beschlossen, die Umsetzung des Schutzkonzepts in Bezug auf die Prävention zu regeln. Die Kirchgemeinden sind für die Umsetzung des Schutzkonzepts in ihrem Aufgabengebiet zuständig und verantwortlich. Der Verhaltenskodex muss von allen kirchlichen Mitarbeitenden unterzeichnet werden. Zu diesem Thema werden Grundkurse, Sensibilisierungsveranstaltungen und Aufbaukurse bereits demnächst angeboten.

Wie erwartet gab es zu diesem Thema eine angeregte Diskussion. So befürchtete Peter Stadler, Attinghausen, dass der Verhaltenskodex mit total 187 Weisungen zu sehr ins Detail gehe, und dass die Kurse sehr viel Geld kosten werden. Karl Mattli, Göschenen, äusserte Bedenken, dass freiwillige Mitarbeiter in der Kirche von der Vielfalt an Verhaltensanweisungen abgeschreckt werden und dass das Schutzkonzept mindestens 50 Jahre zu spät kommt. Alle Ängste, Unsicherheiten und Bedenken konnten beseitigt werden. Unter anderem wurde vermittelt, dass für freiwillige Mitarbeiter in der Kirche keine Unterzeichnung und auch keine Kurspflicht obligatorisch sei. Mit 16 Ja- zu einer Nein-Stimme und einer Enthaltung gab es schliesslich eine klare Zustimmung zur dringenden Empfehlung über die Umsetzung.

Jahresrechnung mit Ertragsüberschuss

Die Jahresrechnung 2021 schloss bei einem Aufwand von 1'539'863 Franken und einem Ertrag von 1'553'862 Franken mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von 13'999 Franken. Ein grosser Teil der Einnahmen, nämlich rund 475'000 Franken, fliesst über den Finanzausgleich wieder an die finanzschwächeren Kirchgemeinden zurück. Gegenüber dem Budget schliesst die Rechnung um 15'499 Franken besser ab. Verwalter Erwin Walker erläuterte die allerwichtigsten Abweichungen gegenüber dem Budget.

Gunthard Orglmeister, Präsident des Kleinen Landeskirchenrates, erläuterte den schriftlich abgegebenen Jahresbericht mit kleinen Ergänzungen. Er nannte die Weihe von Joseph Maria Bonnemain zum Bischof von Chur am 19. März 2021 als Highlight des vergangenen Jahres. Es war der Start in eine neue Ära mit sehr konstruktiven und auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtete Zusammenarbeit im Bistum Chur. Er gab auch bekannt, dass in der Herbstsession Wahlen des Kleinen Kirchenrates anstehen, und dass sich Vizepräsident Alex Christen und Doris Gamma nicht mehr zur Wiederwahl stellen werden und somit neue, engagierte Kräfte gesucht werden.