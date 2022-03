Kanton Uri Hilfswerk sucht freiwillige Helferinnen und Helfer für Ukraine-Flüchtlinge Das Hilfswerk der Kirchen Uri sucht gemeinsam mit dem SRK nach Freiwilligen, die Geflüchtete aus der Ukraine unterstützen können. Gefragt sind Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen.

«Die Geschehnisse in der Ukraine machen uns tief betroffen und fassungslos», schreibt das Hilfswerk der Kirchen Uri in einer Mitteilung. Um den zahlreichen Flüchtenden zu helfen, sucht das Hilfswerk zusammen mit dem Asyl- und Flüchtlingsdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes, welcher in Uri für die Betreuung und Unterbringung von Geflüchteten zuständig ist, Freiwillige aus der Bevölkerung für die ergänzende Begleitung der neu ankommenden Ukrainerinnen und Ukrainer.

«Es ist den beiden Organisationen wichtig, die Hilfeleistungen zu koordinieren und die Freiwilligen in ihrer Aufgabe gut zu begleiten, verbunden mit dem Ziel, dass die vom Krieg traumatisierten Menschen gut bei uns ankommen und sich in ihrer neuen Umgebung bald zurechtfinden können», heisst es weiter. Dabei sollen die Fähigkeiten und Ressourcen der Freiwilligen möglichst passend auf die Bedürfnisse der Geflüchteten angewendet werden. «Ob Begleitungen von einzelnen Personen oder kleinen Gruppen, ob regelmässige Treffen oder punktuelle Unterstützung – jede Hilfe ist wertvoll.»

Deutschunterricht und Fahrdienste

Gesucht seien insbesondere Freiwillige für die Unterstützung beim Deutschlernen, für das Vermitteln von Ortskenntnissen und Dienstleistungsangeboten der Behörden, aber auch für Fahrdienste, die Begleitung zu Ärzten, Ämtern oder für die Hilfe in familiären oder schulischen Belangen. Interessierte erhalten nähere Auskünfte unter 041 870 23 88 oder info@hilfswerkuri.ch. (lur)