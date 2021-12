Kanton Uri Historisches Museum lässt die Brotteig-Soldaten wieder aufmarschieren Der Musikautomat der Gebrüder Arnold im Historischen Museum Uri kann nicht mehr repariert werden. Doch nun können die Besucherinnen und Besucher die Wellington-Parade dank eines Films wiedererleben.

Die siegreichen Soldaten defilierten nach der Schlacht von Waterloo 1815 vor dem Palast von General Wellington. Bild: PD

Er gehört zu den bedeutendsten Schätzen in der Ausstellung des Historischen Museums Uri: der Musikautomat der Brüder Anton und Franz Xaver Arnold. Das um 1830 entstandene Modell zeigt die siegreichen Soldaten nach der Schlacht von Waterloo im Jahr 1815. Fast 1500 Figürchen aus Brotteig feiern in London den Sieg von General Wellington über den französischen Kaiser Napoléon Bonaparte. Die Soldaten defilieren an Wellingtons Palast vorbei und lassen sich von der Menschenmenge zujubeln.

Einst liess sich das grosse Modell der Brüder Anton und Franz Xaver Arnold mit einer Kurbel an der Seite in Bewegung setzen und die Soldaten auf vier Holzringen nacheinander aufmarschieren. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, welche den Siegeszug vom Palast aus verfolgten, erschienen dann und wann an den Fenstern. Eine versteckte Orgel im unteren Teil des Automaten spielte dazu einen melancholischen Triumphmarsch.

Im Innern des Musikautomaten befindet sich eine grosse Musikdose, die früher mit einer Kurbel bedient werden konnte. Bild: PD

Film und Tafeln liefern zusätzliche Infos

In den 1930er-Jahren wurde der Musikautomat elektrifiziert und lief fortan im Historischen Museum im Dauerbetrieb – bis der Automat irgendwann in den 1980er-Jahren seinen Dienst versagte. Der Vorstand des Historischen suchte immer wieder nach Lösungen, um das mechanische Modell zu reparieren und zum Laufen zu bringen. Doch der Mechanismus erwies sich als irreparabel beschädigt. «Die Holzringe sind komplett verzogen, die aus Brotteig gefertigten Figürchen zu brüchig geworden», sagt Rolf Gisler, Kurator des Historischen Museums Uri.

«Unser Ziel ist es, das Modell möglichst in seinem heutigen Zustand zu bewahren.»

Der Vorstand des Historischen Vereins hat daher entschieden, stattdessen die Brotteig-Soldaten in einem Film wieder aufmarschieren zu lassen. Der Schattdorfer Ausstellungsmacher Lukas Meili (Atelier Degen+Meili, Basel) hat im Auftrag des Historischen Vereins einen rund achtminütigen Film erstellt, der nun in der Ausstellung zu sehen ist. Darin sieht man den Musikautomaten wieder in Aktion und entdeckt dabei das eine oder andere winzige Detail auf Leinwand. Dank einer Tonaufnahme, welche vor Jahrzehnten von Fredy Burkart gemacht worden ist, kann sogar die Originalmusik des Triumphmarsches wieder gehört werden.

Sprecherin Stephanie Gisler erzählt im Video die Geschichte des speziellen Musikautomaten. Neu angefertigte Beschriftungstafeln, welche durch Grafikerin Anja Wild gestaltet worden sind, liefern zusätzliche Informationen. Der Film ist seit kurzem dauerhaft in die Ausstellung des Historischen Museums integriert worden, welche von der Altdorfer Firma Dekorationsbau Burkart & Pfaffen gestaltet und konzipiert worden ist. «Die Ausstellung wird durch den Film wesentlich aufgewertet», freut sich Kurator Rolf Gisler.

Figürchen aus Brotteig kaum grösser als drei Zentimeter

Die Brüder Anton und Franz Xaver Arnold stellten alle ihre Figürchen in Handarbeit her. Die kleinsten messen bloss elf Millimeter, die grössten maximal 35 Millimeter. Das Grundgerüst bildeten zwei ineinander gedrehte Messingdrähtchen. Diese umgaben sie mit Brotteig – einer Masse aus Roggenmehl, Salz und Wasser – und pressten sie dann in Förmchen. Die Gebrüder Arnold entwarfen über 600 solcher Matrizen aus Ton, Schiefer und Blei. Damit stellten sie Menschen, Tiere, Waffen, Kleidungsstücke und Architekturfragmente her. Nach dem Trocknen erhielt jede Figur eine individuelle Bemalung. Aus Draht oder Papier fertigten sie Bajonette, Säbel oder Patronentaschen an.

Der Musikautomat zählt fast 1500 winzige Figürchen aus Brotteig, die äusserst detailreich gestaltet worden sind. Bild: PD

Anton Arnold (1788–1868) und Franz Xaver Arnold (1783 – um 1857) gehörten zu den originellsten Urner Kunsthandwerkern ihrer Zeit. Die Brüder stellten zahlreiche Miniaturmodelle her: Dioramen, topografische Modelle, Krippen und Automaten. Sie versahen ihre Werke mit Tausenden winzigen Gebäuden und Menschen. In aufwendiger Handarbeit stellten sie die Figürchen aus Brotteig her, in einem eigens entwickelten Verfahren. Um 1820 erschufen sie unter anderem ein Modell der Urner Reussebene, welches mit akribischer Genauigkeit die damalige Landschaft zwischen Flüelen und Altdorf mit der noch nicht kanalisierten Reuss zeigt. Das Modell ist heute ebenfalls im Historischen Museum Uri zu bestaunen.

Die letzten Altdorfer mit weissen Zopfperücken

Höhepunkt des Schaffens der Gebrüder Arnold waren die zwei mechanischen Musikautomaten, welche die Soldatenparade vor dem Palast des Generals Arthur Wellesley, Duke of Wellington, zeigen, die um 1830 entstanden sind. Der grössere der beiden Automaten ist im Museum ausgestellt, der kleinere befindet sich im Museumsarchiv. Für ihre faszinierenden Arbeiten erhielten die Brüder Arnold schon zu Lebzeiten Anerkennung. So bezeichnete der Urner Historiker Karl Franz Lusser ihre Werke 1834 als «Beweise eines seltenen Genies und ebenso seltenen Fleisses».

Über das Leben der Brüder Arnold ist wenig bekannt. Sie wohnten im «Egghus» beim Türmli in Altdorf. Es heisst, die beiden schrulligen Junggesellen seien als letzte Männer noch mit weissen Zopfperücken im Dorf herumspaziert. Dennoch besetzten sie bedeutende Ämter im Urner Hauptort: Anton Arnold war Dorf- und Gemeindeschreiber und sein Bruder Franz Xaver wurde 1826 zum Dorfvogt gewählt. Er liess das Amt jedoch durch einen Stellvertreter ausüben, denn die grosse Leidenschaft der Brüder Arnold galt dem Modellbau.

Museum zeigt aktuell eine Weihnachtsausstellung

Derzeit zeigt das Historische Museum Uri die Weihnachtsausstellung, welche lebendige und verschwundene Urner Advents-, Weihnachts- und Neujahrsbräuche beleuchtet. Die Weihnachtsausstellung sowie die ständige Ausstellung des Historischen Museums Uri sind bis am 9. Januar 2022 zu sehen. Die Ausstellungen sind jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 13 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich ist das Museum am 6. Januar 2022 geöffnet. Gruppen können die Ausstellung auch ausserhalb dieser Öffnungszeiten besuchen, jedoch nur auf Anfrage. Die Ausstellung kann auch mit einer Führung mit einem Firmen- respektive Familienapéro in einem festlichen und weihnachtlichen Rahmen kombiniert werden. Auskünfte dazu erteilt das Abwartpaar Marlys und Kobi Arnold (Telefon 041 870 19 06).