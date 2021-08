Kanton Uri Impfungen ohne Voranmeldung sind nochmals möglich An zwei Tagen ist die Impfung im Zeughaus Altdorf spontan möglich.

Am 27. und 28. August kann man sich im Zeughaus Altdorf ohne Voranmeldung impfen lassen. Dies bieten das Kanonspital Uri und der Sonderstab Covid-19 an, da die Nachfrage gross war, wie der Kanton Uri in einer Medienmitteilung schreibt. Vom 12. bis 14. August fanden bereits während jeweils vier Stunden Impfungen ohne Voranmeldung im Zeughaus Altdorf statt.

Am Freitag, 27. August 2021, ist die Impfung von 14 bis 19.30 Uhr möglich, am Tag darauf von 12 bis 16 Uhr. Im zweiten Obergeschoss des Zeughauses Altdorf erhalten Impfwillige ab 16 Jahren spontan die Erstimpfung. Es brauche dazu einzig die Identitätskarte und die Krankenkassenkarte.

Zahlen steigen weiter an

In den letzten Tagen sind die Fallzahlen im Kanton Uri weiter angestiegen, schreibt der Kanton weiter. Derzeit sind 55 aktive Corona-Infektionen bekannt. 30 Personen befinden sich in Quarantäne, sieben sind derzeit hospitalisiert. (fpf)