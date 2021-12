Kanton Uri In der neuen Ausgabe von «Image» wird gebaut und gefeiert Ausgabe 35 des Magazins der Urner Agentur Tinto widmet sich unter anderem dem Umbau der Kantonsbibliothek und dem Umzug der Urner Kantonalbank an den neuen Altdorfer Bahnhof.

Den Auftakt in der Dezember-Ausgabe des Urner Magazins «Image» macht ein 95-jähriger Weltmeister mit seiner Carte blanche. Eine etwas andere Carte blanche liegt jeweils vor Architektinnen, Planern, Grafikerinnen und Redaktorinnen, wenn sie sich an ein neues Projekt heranwagen. Mit dem ersten Strich, der gesetzt wird, nimmt es Formen an. Doch auch in Architekturbüros selber wird gebaut, umgebaut und neu strukturiert. Wie das gehen kann, zeigt die Titelgeschichte der Altdorfer G und A Architekten AG.

Im Umbau waren während eines Jahres die Kantonsbibliothek und das Staatsarchiv. Dass Veränderungen ebenso zu ihren Kompetenzen zählen wie das Bewahren, zeigen die beiden Institutionen vor Ort. Ausserdem im neuen Heft: der grösste Urner Gesamtdienstleister im Baubereich, die Gamma AG. Bruno Gamma und Pius Zurfluh erklären, wieso sie immer den ganzen Lebenszyklus von Gebäuden im Blick haben.

Auf einen ganz besonderen Baumoment freut sich auch die Urner Kantonalbank. Im Frühling 2022 steht bei ihr die grosse «Zigglätä» in den Neubau am Bahnhofplatz an. Was es alles zu beachten gibt, bis der Einzug gefeiert werden kann, verrät Umzugsleiterin Pamela Bissig. Vorfreude aufs Feiern machen auch ein massgeschneidertes Kleid, die passende Blumendeko und verführerische Gaumenfreuden – dazu gibt es ebenfalls einiges zu lesen im neuen «Image».

Finanzdirektor stellt neue Steuersoftware vor

Sogar beim Thema Steuererklärung wird den Urnerinnen und Urnern im neuen Jahr wohl feierlich zumute: Erstmals muss man sich nicht mehr durch Papierstösse kämpfen, weil dank der Steuersoftware E-Tax alles digital und viel komfortabler wird. Finanzdirektor Urs Janett und sein Projektteam äussern sich dazu unter dem Titel «Vom Papierberg zum Datenmeer». Wobei: In anderem Zusammenhang ist es durchaus schön, etwas Gedrucktes in den Händen zu halten und nach Herzenslust zu blättern. Etwa in der 35. Ausgabe von «Image», die in alle Urner Briefkästen verteilt wird. Die Agentur Tinto bietet damit Einblicke in Urner Betriebe und Projekte. (pd/lur)