Kanton Uri In Uri wird das Bildungsgesetz revidiert: Engagierte Diskussion im Landrat Der Urner Landrat will, dass der Kanton Gemeinden unterstützt, die Angebote im Bereich der Tagesstrukturen und Tagesschulen anbieten.

Erster Schultag 2021 an der Primarschule Amsteg. Das Urner Bildungssystem ist einem steten Wandel ausgesetzt. Bild: Kristina Gysi (Amsteg, 16. August 2021)

Tagesstrukturen und Tagesschulen gaben bei der Beratung der Revision des Bildungsgesetzes am Mittwoch, 27. April, am meisten zu reden. Die Regierung will diese neu im Gesetz verankern. Der Kanton soll sich finanziell daran beteiligen können.

Die landrätliche Bildungs- und Kulturkommission sprach sich für eine Verschärfung des entsprechenden Artikels aus. «Bedeutung und Ausbau solcher Angebote werden als sehr wichtig betrachtet und sollen durch diese Verschärfung auch zum Ausdruck kommen», so deren Präsident Viktor Nager (SP/Grüne, Schattdorf). «Tagesstrukturen müssen an den Urner Schulen verpflichtend vorhanden sein.» Jolanda Joos (SP/Grüne, Bürglen) betonte, dass solche Angebote zwingend geschaffen werden müssten. Und weiter:

«Ein ganztägiges Betreuungsangebot für Kinder bis zwölf Jahre gehört für mich heute eigentlich selbstverständlich zum Angebot einer Gemeinde dazu.»

Die SVP sprach sich einstimmig gegen den Antrag der Bildungskommission aus. Mit einer Kann-Formulierung für Tagesstrukturen und Tagesschulen sei man einverstanden, sagte Hansueli Gisler (SVP, Bürglen). «Eine Einführung soll den Gemeinden freigestellt sein.» Vor lauter Schulreformen dürfe man den Blick auf das Wesentliche nicht verlieren. Im Zentrum müsse die Ausbildung der Kinder stehen. Es sei ihm bewusst, dass alleinerziehende Eltern vor grossen Herausforderungen stehen würden. Trotzdem sei er nicht damit einverstanden, dass diese Betreuungsaufgaben einfach der Volksschule zugewiesen werden. «Da müssen dringend andere Angebote geschaffen werden», so Hansueli Gisler.

Auch die FDP sprach sich für eine Kann-Formulierung aus. Die Verankerung von Tagesstrukturen und Tagesschulen im Gesetz würden jedoch befürwortet, so Cornelia Gamma (Schattdorf). Weiter sagte sie:

«Ein bedarfsgerechtes Angebot zur Betreuung der Kinder nach der Schule ermöglicht beziehungsweise erleichtert eine Rückkehr in den Beruf und wirkt dem Fachkräftemangel entgegen.»

Ruedi Cathry (Schatdorf) sprach zwar von einer gewissen Affinität für die Schaffung von Tagesstrukturen. Er möchte dies aber nicht auf Gesetzesstufe verankern, sondern lieber in einer Verordnung regeln.

Kompromissvorschlag wird klar bevorzugt

Bruno Arnold (parteilos, Seedorf) stellte einen Kompromissvorschlag der CVP/Mitte-Fraktion vor. Der erste Satz entspricht dem Antrag der Regierung und wird unverändert als Kann-Formulierung übernommen. Das heisst, die Gemeinden und der Kanton können in ihrem Zuständigkeitsbereich alleine oder mit Dritten ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung stellen. Der zweite Satz des Kompromissvorschlags entspricht der verbindlicheren Formulierung gemäss dem Antrag der landrätlichen Bildungs- und Kulturkommission. Das heisst, der Kanton unterstützt Angebote der Gemeinden mit Beiträgen. Demnach muss der Kanton jene Gemeinden unterstützen, die Angebote im Bereich der Tagesstrukturen und Tagesschulen ermöglichen wollen respektive können.

Es brauche in diesem Bereich zwingend finanzielle Anreize des Kantons, sagte Céline Huber (CVP/Mitte, Altdorf). Sie hielt fest:

«Mit der garantierten finanziellen Kostenbeteiligung durch den Kanton kann der Anreiz der Gemeinden für die Etablierung von Tagesstrukturen definitiv erhöht werden.»

Bildungsdirektor Beat Jörg betonte, dass der Kanton Uri mit der Bildung gut unterwegs sei. Dies sei eine anspruchsvolle, fortwährende Aufgabe, denn auch in diesem Bereich müsse man den Wandel mitmachen. Mit den rechtlichen Grundlagen werde nun das Herzstück überarbeitet. Zu den Tagesstrukturen meinte er, diese solle man anbieten können, aber nicht müssen.

Der Antrag der CVP/Mitte wurde gegenüber jenem der Bildungs- und Kulturkommission mit 47 zu 13 Stimmen gutgeheissen. In der Gegenüberstellung mit dem Antrag der Regierung obsiegte der CVP-Mitte-Antrag mit 38 zu 21 Stimmen (1 Enthaltung).

Das Wort «christlich» wird nicht aus dem Gesetz gestrichen

Eveline Lüönd (SP/Grüne, Schattdorf) wollte bei den Bildungszielen den Passus «Lern- und Leistungsbereitschaft fordern» streichen. «Zu den Bildungszielen gehören nur Ziele und keine Forderungen», begründete sie. Zudem solle das Wort «christlich» aus den Bildungszielen gestrichen werden. «Unsere kulturellen Werte werden mit den Begriffen humanistisch und demokratisch ausreichend klar beschrieben, ohne dass damit eine Glaubensgemeinschaft ausgeschossen oder besonder erwähnt wird», sagte Eveline Lüönd. Der Antrag wurde jedoch mit 11 zu 49 Stimmen abgelehnt.

Eveline Lüönd begrüsst auch, dass die Möglichkeit eines Langzeiturlaubs während der Volksschulzeit ins Gesetz aufgenommen wird. Für sie ist aber die Beschränkung auf einen einmaligen Urlaub, der auf ein Unterrichtsquartal beschränkt ist, zu einschränkend. Daher stellte sie einen Antrag auf eine offenere, zeitlich nicht mehr beschränkte Formulierung. Doch dies wurde mit 12 Ja zu 47 Nein (1 Enthaltung) abgelehnt.

Klar gutgeheissen wurde hingegen ein Antrag von Eveline Lüönd, «Schülerinnen und Schüler» durch «Lernende» zu ersetzen. Zudem werden nun nicht mehr nur die Heilpädagogen, sondern auch die Heilpädagoginnen explizit erwähnt.

Das Bildungsgesetz wurde im Landrat am Mittwoch in erster Lesung beraten. In einer der kommenden Sessionen ist eine zweite Lesung vorgesehen.