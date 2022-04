Kanton Uri Individuelle Flüchtlingsbegleitung leistet wertvollen Beitrag: Eine Schattdorferin erzählt Cornelia Zopp begleitet im Rahmen des Projekts Mitenand des Hilfswerks der Kirchen eine Afghanin. Sie weiss, worauf es ankommt bei der Unterstützung von Flüchtlingen.

Cornelia Zopp begleitet eine Afghanin im Rahmen des Projekts Mitenand des Hilfswerks der Kirchen Uri. Bild: Claudia Naujoks (Schattdorf, 18. März 2022)

«Es macht das Leben als Flüchtling in der Schweiz einfacher, wenn du jemanden schnell fragen kannst: ‹Ist das okay so, oder worauf muss ich achten oder anders machen?›», erklärt Cornelia Zopp. Die Schattdorferin begleitet seit etwas mehr als zwei Jahren im Rahmen des Projekts «Mitenand» des Hilfswerks der Kirchen Uri eine Afghanin in allen Alltagsfragen.

Diese ist vor zirka drei Jahren Hals über Kopf zusammen mit ihrer jüngsten Tochter im Teenageralter vor dem eigenen Mann geflohen, weil sie um Leib und Leben fürchten musste. Zwei weitere Töchter musste sie zunächst in der Obhut der Grosseltern zurücklassen, was sie – schon in der Schweiz angekommen – sehr belastet hat. Erst seit diese vor rund einem Jahr aufgrund des Familiennachzugs auch in den Kanton Uri reisen konnten, ging es der Afghanin viel besser, und sie konnte sich ganz auf die neue Heimat einlassen und ankommen.

Traumatisierung, der Kulturschock und nicht zuletzt die fremde Sprache: Die Hürden, sich in eine neue Gesellschaft einzugliedern, sind riesig für geflüchtete Menschen. Mit einem oder mehreren Sprachkursen ist es dann manchmal nicht getan, denn so wie viele ist auch die von Cornelia Zopp begleitete Migrantin Analphabetin. In Afghanistan musste sie arbeiten, und wenn sie nicht gearbeitet hat, wurde sie schlecht behandelt. Umso wichtiger ist eine individuelle Begleitung, auch für die Traumabewältigung, wie Zopp weiss. «Anfangs hat sie viel erzählt, und es ist wegen der sprachlichen Barriere nicht ganz einfach gewesen. Aber vielleicht hat sie dadurch schon einiges verarbeiten können, was sie Schlimmes erlebt hat», hofft die Schattdorferin und zweifache Mutter: «Ich unterstütze sie im Deutschlernen und in allem, was der Alltag so bringt. Beispielsweise, wenn der Postbote sie nicht versteht, wie man Geld abhebt oder ein Abo kauft.»

Zugehört, unterstützt - und eine Freundin geworden

Als ihre Kinder in die Schule kamen, suchte die Schattdorferin eine Tätigkeit, die sie gut mit ihrem Familienleben vereinbaren kann, weil sie denkt, dass es ihr guttut, noch etwas anderes zu machen. Zunächst meldete sie sich beim Projekt «Tischlein-deck-dich» und konnte sofort anfangen. Dort kam sie zum ersten Mal mit Flüchtlingen und Migrantinnen und Migranten in Berührung. Da begann sie, sich näher für die Menschen zu interessieren, und auch das Bedürfnis zu helfen wurde geweckt.

Zopp wandte sich an das Hilfswerk der Kirchen Uri und führte ein Gespräch mit Maria Egli, der Geschäftsstellenleiterin. «Ich wollte gerne jemanden mit Kindern im ähnlichen Alter wie meine. Da bin ich im gleichen Thema und weiss, wovon gesprochen wird und kann so am besten unterstützen», führt sie aus. «Ich hatte ein Riesenglück und habe eine wirklich coole Familie zugeteilt bekommen. Wir passen menschlich super zusammen», schwärmt die 40-Jährige. «Sie ist für mich eine Freundin geworden, und ich für sie auch, das sagt sie mir immer wieder.»

Anfangs sei sie zweimal in der Woche dort gewesen, jetzt einmal in der Woche und nach Bedarf, wenn die rund 40-jährige Afghanin Hilfe braucht und sich via Handy bei Zopp meldet. «Einmal hat sie mich gefragt, warum der Mond nicht immer gleich ist. Dann haben wir das Sonnensystem miteinander angeschaut. Da erkläre ich ihr die Welt», erzählt Zopp.

Einmal im Jahr unternehmen die beiden Familien etwas miteinander. Überhaupt möchte die engagierte Freiwillige der Afghanin und deren Familie noch mehr vom Kanton Uri zeigen, damit sie ihre Kreise erweitert und sich traut, selbstständig über die vertrauten Wege hinauszugehen. «Sie ist gerne mit anderen Menschen im Kontakt, zum Beispiel geht sie in eine Gruppe in Schattdorf zum Deutschüben, näht im ‹Hope› bei Astrid Arnold, das sie recht gut kann, und war auch schon beim Flüchtlingstheater von Lori Schranz dabei.»

Aber auch sie selber erweitere durch diese Tätigkeit ihren Horizont und lerne eine andere Kultur kennen. Zum Beispiel hat ihre Tandem-Partnerin einmal für sie gekocht: Reis mit Lamm – ein Essen, das für die Afghanin aus einfachen Verhältnissen in ihrer Heimat eine absolute Ausnahme war. Sonst gab es nur Brot, Kartoffeln oder ein bisschen Joghurt dazu. «Da kommt man nach Hause und ist einfach nur dankbar für alles, was man hat, und erkennt, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist», resümiert Zopp.

Freiwilligenarbeit macht unabhängig

«Das Geld ist mir nicht wichtig gewesen», sagt die Freiwillige. Sie sei in der glücklichen Lage, nicht für Geld arbeiten gehen zu müssen. «Mein Kriterium für die Tätigkeit war die zeitliche Flexibilität: Ich kann nur weg, wenn meine Kinder in der Schule sind. Und muss sagen können, ich komme nicht, wenn meine Kinder krank sind oder wir in den Ferien sind.»

Das kann die freiwillige Arbeit leisten. Sie bietet aus ihrer Sicht aber auch noch weitere Vorteile, wie Cornelia Zopp ausführt: «Erstens ist es eine Aufgabe, die mir wahnsinnig guttut. Ich komme glücklich nach Hause. Zweitens weiss ich, dass ich ihr guttue. Ich kann ihr in ganz vielen Belangen wirklich helfen. Und drittens helfe ich dem Kanton Uri, Kosten zu sparen, indem ich dabei mitwirke, dass Migrantinnen und Migranten schneller selbstständig werden – es ist also eine absolute Win-win-Situation.»