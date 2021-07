Kanton Uri Jetzt sollten Bäume und Sträucher an den Strassen wieder zurückgeschnitten werden Bepflanzungen können den Verkehr behindern oder gefährden. Gerade während der Vegetationszeit müssen Hecken mehrmals pro Jahr geschnitten werden. Das müssen sie beachten.

Es gedeiht und wächst in den Gärten. Dies kann aber auch gefährlich werden, da Bäume, Sträucher oder Hecken den Verkehr behindern oder gefährden können. Die Urner Baudirektion weist in einer Medienmitteilung darauf hin, dass zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer darauf geachtet werden soll, dass Bepflanzungen an Strassen und Trottoirs während des ganzen Jahres häufig mehrmals geschnitten werden müssen. Dafür verantwortlich sind die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer.