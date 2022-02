Kanton Uri Julian Mosimann ist neuer Chef der Kriminalpolizei Der 44-Jährige wird Nachfolger von Manuela Hobi und wird am 1. Juli in die Kantonspolizei Uri eintreten.

Wie der Kanton Uri in einer Mitteilung schreibt, hat der Regierungsrat den 44-jährigen Julian Mosimann als neuen Chef der Kriminalpolizei Uri gewählt. Gemäss Mitteilung wird er am 1. Juli in die Kantonspolizei Uri eintreten und seine Vorgängerin Manuela Hobi ablösen.

Julian Mosimann Bild: PD

Mosimann arbeitet seit 2011 bei der Fachstelle Personensicherheitsprüfungen des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), wo er seit fünf Jahren die Funktion als Chef Personensicherheitsprüfungen Rekrutierung innehat. In dieser Funktion ist er ausserdem Mitglied der Geschäftsleitung der Fachstelle Personensicherheitsprüfungen. Zuvor war Mosimann im Bankensektor, an einem Bezirksgericht sowie in einer Anwaltskanzlei tätig.

Mosimann studierte an der Universität St. Gallen Rechtswissenschaften – und schloss mit Lizentiat ab. Im Jahr 2015 absolvierte er ausserdem berufsbegleitend eine kriminalistisch-forensische Weiterbildung an der Universität Luzern.

Der 44-Jährige ist ledig und lebt aktuell noch im Kanton Schwyz – für sein neues Amt bei der Kriminalpolizei werde er in den Kanton Uri ziehen. In seiner Freizeit betreibt Mosimann viel Sport: Er fahre gerne Ski und sei oft mit dem Velo unterwegs. (pl)