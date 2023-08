Kanton Uri Junge Urnerinnen und Urner erhalten interessante Einblicke in die Armee 168 Urner Stellungspflichtige müssen in diesen Tagen im Hinblick auf die Rekrutierung eine Orientierungsveranstaltung der Armee besuchen. Elf Frauen haben sich freiwillig für den Anlass angemeldet.

Die Stellungspflichtigen dürfen eine mobile Fliegerabwehr-Kanone näher besichtigen. Bild Urs Hanhart (Erstfeld, 25. 8. 2023)

Seit Mitte der letzten Woche herrscht im Zivilschutz-Ausbildungszentrum Krump in Erstfeld so richtig Hochbetrieb. Zudem gibt es auf dem Gelände verschiedenes Militärmaterial bis hin zu Waffen und Kanonen zu sehen. Das Ganze nicht von ungefähr, denn Schweizer Bürger mit Jahrgang 2005, die im Kanton Uri Wohnsitz haben, müssen dort für einen Tag in Gruppen von 25 bis 30 Personen antraben. Das Amt für Bevölkerungsschutz und Militär hält aktuell im Hinblick auf die Rekrutierung die alljährlich stattfindenden Orientierungstage ab.

Deutlich mehr Frauen als in den letzten Jahren

Heuer haben sich auch elf Frauen angemeldet – das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Im Gegensatz zu den Männern ist für sie die Teilnahme nicht obligatorisch, sondern erfolgt auf freiwilliger Basis. «Seit ich für die Organisation der Orientierungstage verantwortlich zeichne, das sind inzwischen sechs Jahre, hatten wir noch nie so viele interessierte Frauen», verrät Urs Sturzenegger, Sachbearbeiter beim Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, und er ergänzt: «Das ist natürlich sehr erfreulich. Ob es sich um einen Aufwärtstrend oder um einen einmaligen Ausschlag nach oben handelt, kann ich nicht beurteilen. Ich bin gespannt, wie sich Zahlen in den nächsten Jahren entwickeln.» Für die Frauen wird eigens ein spezieller, etwas komprimierter Abendanlass organisiert, damit sie mit ihren Arbeitgebern keine Probleme bekommen oder nicht extra einen Ferientag nehmen müssen. Wie viele der teilnehmenden Frauen letztlich tatsächlich Militärdienst leisten, weiss Sturzenegger nicht genau. Nur so viel: «In der Regel sind es etwa 30 Prozent, die rekrutiert werden.»

Unter kundiger Anleitung dürfen die Stellungspflichtigen einen Stinger-Raketenwerfer schultern. Bild Urs Hanhart (Erstfeld, 25. 8. 2023)

Neues Konzept hat sich bewährt

Auf das letzte Jahr hin wurde das Konzept umgestellt und die sogenannte Marktplatzmethode eingeführt. «Wir hatten gute Rückmeldungen. Die Änderung hat sich bewährt. Deshalb haben wir keine Änderungen vorgenommen», erklärt Sturzenegger. Konkret werden die Basics in zeitgemässer Form vermittelt. Die Stellungspflichtigen sind angehalten, sich selber zu informieren und proaktiv herauszufinden, welche Funktion am besten zu ihnen passen würde.

Zur Zielsetzung der Orientierungsveranstaltung erläutert der Hauptverantwortliche: «Es geht darum, die jungen Frauen und Männer über die Armee zu informieren. Das beinhaltet unter anderem Infos über die Militärdienstpflicht, die verschiedenen Funktionen und den Ablauf der Rekrutierung. Thematisiert werden auch der Schutzdienst und der Zivildienst.»

Die Handhabung eines Sturmgewehrs wird erläutert. Bild Urs Hanhart (Erstfeld, 25. 8. 2023)

Wie gewohnt gibt es auf dem Krump-Gelände auch wieder verschiedene Aussenstationen. Zu Gast ist die in Emmen stationierte Flab-RS. Sie präsentiert unter anderem eine mobile Fliegerabwehrkanone und einige Militärfahrzeuge, darunter einen geräumigen Soldatentransporter. Gezeigt wird auch ein Stinger-Raketenwerfer. «Die Stellungspflichtigen haben Gelegenheit, den Rekruten Fragen zu stellen und die Waffen in die Hand oder auf die Schulter zu nehmen. Wer möchte, darf auch im Cockpit der Flab-Kanone Platz nehmen und unter Anleitung das eine oder andere Manöver ausführen», so Sturzenegger. Weitere Teile des Aussenprogramms sind zudem eine Ausstellung zum Zivilschutz und Erläuterungen sowie Übungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit dem fünf Disziplinen umfassenden Fitnesstest der Armee, der im Rahmen der Aushebung absolviert werden muss. Zur Rekrutierung haben die Urner Stellungspflichtigen seit 2019 für zwei Tage in Aarau anzutreten. Davor mussten sie jeweils nach Windisch reisen.