Kanton Uri Jungfreisinnige haben einen komplett neuen Vorstand Michelle Ziegler präsidiert neu die Jungpartei. Der Vorstoss von Nora Sommer zur Rücknahme von Verpackungsmaterial ist bei den Jungfreisinnigen umstritten.

Die Jungfreisinnigen Uri haben an ihrer Generalversammlung im Restaurant Höfli den gesamten Vorstand neu besetzt. Einstimmig gewählt wurden Michelle Ziegler als Präsidentin, Julian Furrer als Vizepräsident, Melanie Zurfluh als Kassierin, Tim Gamma als Generalsekretär und Nicola Wipfli als Vorstandsmitglied.

Der neu gewählte Vorstand (von links): Tim Gamma, Melanie Zurfluh, Julian Furrer, Michelle Ziegler und Nicola Wipfli. Bild: PD

Michelle Ziegler lebt in Erstfeld und arbeitet als «Junior ICT Service Provider» bei der Dätwyler Schweiz AG in Schattdorf. «Ich freue mich riesig auf das Amt als Präsidentin der Jungfreisinnigen Uri. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass wir in unserem Kanton der jüngeren Bevölkerung die Chance bieten können, in einer gemütlichen Runde unter Gleichgesinnten zu politisieren», wird Ziegler in einer Mitteilung zitiert.

Verpackungsmotion wird abgelehnt

Die Generalversammlung nutzte die Gelegenheit auch, um kantonale Themen zu diskutieren. Insbesondere die von der Altdorfer Landrätin Nora Sommer eingereichte Motion zur «Reduktion von unnötiger Verpackung» wurde dabei hitzig diskutiert. Die Motion fordert, dass Geschäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 200 Quadratmetern verpflichtet werden, unnötiges Verpackungsmaterial gratis zurücknehmen und getrennt zu sammeln.

«Die Jungfreisinnigen anerkennen, dass Doppelverpackungen ärgerlich sind und dass der Abfall aus ökologischer Sicht stark reduziert werden muss», schreibt die Partei. Man sei aber überzeugt, dass das Verpackungsproblem nicht auf kantonaler Ebene gelöst werden kann. «Bei höchstens 30 betroffenen Geschäften ist der Druck auf die Produzenten marginal und das Gesetz wird zur bürokratischen Symbolpolitik.»

«Wir sollten zurückhaltend sein mit der Regulierung von Dorfläden und fraglichen Quadratmetergrenzen. Gefragt sind vielmehr die Konsumentinnen und Konsumenten», lässt sich Ziegler zitieren. Aus Sicht der Jungfreisinnigen wäre vielmehr zu prüfen, ob man den Zugang der Haushalte zu Kunststoffsammelsäcken einfacher machen könnte, oder ob an stark frequentierten Stellen im Kanton Uri vermehrt Recycling-Stationen nach dem Vorbild der SBB eingesetzt werden sollten. (lur)