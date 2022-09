Kanton Uri Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer entwickeln in Uri ihre Ideen weiter Am Start-up-Weekend Uri haben junge Leute ihre Geschäftsideen zusammen mit Coaches analysieren können. Dabei lernten sie auch den Kanton besser kennen.

Am Start-up-Weekend Uri haben vier Teams, bestehend aus angehenden Unternehmerinnen und Unternehmern, vor kurzem ihre Geschäftsidee in einem inspirierenden Umfeld zwischen Co-Working-Space, Kajaktouren und Kulinarik weiterentwickelt. Der Anlass fand dabei rund um Altdorf statt. Ihre Geschäftsideen reichten von einer Algenmanufaktur für CO 2 -arme Produkte über ein Geschäftsmodell im Bereich alkoholfreier Getränke und einer Plattform für automatisierte Dienstleistungen bis hin zu datenbasierten Beratungsdienstleistungen.

Jungunternehmende am Start-up-Weekend. Bild: PD

Während des Wochenendes konnten die vier Teams die Vorzüge des Standorts Uri kennen lernen, wie es in einer Mitteilung der Volkswirtschaftsdirektion heisst. «Der Kanton Uri verfügt über bestes Potenzial für Wissensarbeitende und Jungunternehmen. Zum einen durch seine geografische Lage an der europäischen Nord-Süd-Achse. Zum anderen durch die Tatsache, dass Wissensarbeitende verstärkt flexible Arbeitsmodelle wählen und dies gerne mit Freizeit kombinieren.»

Freizeitprogramm fördert Kreativität

Christoph Lang, Geschäftsführer von Innovationstransfer Zentralschweiz, wird dazu wie folgt zitiert: «Die Teilnehmenden profitierten in diesen Tagen von einem kreativen Arbeitsumfeld im Working-Point und im Innovationsbiotop in Altdorf, mit massgeschneiderten Coaching-Sessions, begleitet durch unsere Experten.» Die Mitinitianten der Uri Tourismus AG sorgten zudem dafür, dass die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geniessen konnten, um die wichtige Kreativität anzukurbeln und den Energiespeicher aufzuladen.

«Ich kannte den Kanton Uri bisher nur flüchtig», lässt sich Teilnehmer Cyril Mugglin aus dem Kanton Zürich in der Mitteilung wiedergeben. Er war mit seinem Jungunternehmen Miras Academy mit dabei. «Während der drei Tage durfte ich den vielseitigen Wirtschafts- und Lebensstandort Uri besser kennen lernen und meine Geschäftsidee weiterentwickeln.»

Raphael Medici, Projektleiter der Standortförderung Uri, blickt positiv auf das Wochenende zurück, wie es weiter heisst. «Wir konnten mit dem Start-up-Weekend ein Angebot schaffen, das es in dieser Art im Kanton Uri bisher nicht gab. Die ersten Eindrücke sind erfreulich und die Rückmeldungen der Teilnehmenden positiv.» Der Anlass endete mit einer Abschlusspräsentation unter den Teilnehmenden und Coaches. (lur)