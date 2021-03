Kanton Uri Kantonsrechnung schliesst mit einem Minus von 8,2 Millionen Franken Erstmals seit 2005 resultiert ein Defizit. Dieses fällt jedoch deutlich tiefer aus als budgetiert.

Michael Bissig, Vorsteher des Amts für Finanzen, und Finanzdirektor Urs Janett werten das Ergebnis der Kantonsrechnung 2020 angesichts der erschwerten Umstände als positiv. Bild: Markus Zwyssig (Altdorf, 18. März 2021)

Corona hat in der Kantonsrechnung deutliche Spuren hinterlassen und ist hauptverantwortlich für das Defizit von 8,2 Millionen Franken in der Kantonsrechnung 2020. Erstmals seit 2005 resultiert unter dem Strich denn auch eine negative Zahl. Die Bekämpfung der Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen haben die Rechnung mit rund 10 Millionen Franken belastet. Finanzdirektor Urs Janett und Michael Bissig, Vorsteher des Amts für Finanzen, zeigten am Donnerstag vor den Medien aber auch auf, dass die Zahlen trotzdem fast 6 Millionen Franken besser als budgetiert ausfallen. Und Janett gab sich überzeugt: «Wenn die Coronapandemie nicht gewesen wäre, hätten wir wahrscheinlich mit schwarzen Zahlen abgeschlossen.»

Urner Kantonsrechnung 2020 Ergebnisse (in Mio. CHF) Rechnung 2020 Budget* 2020 Rechnung 2019 Abweichung R2020/B2020 Erfolgsrechnung Total Aufwand 423.6 435.1 414 –11,4 Total Ertrag 415.5 421.3 420.8 –5,8 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung -8.2 -13.8 6.8 5,7 Investitionsrechnung Investitionsausgaben 79.6 97.5 58.3 –17,9 Investitionseinnahmen 23.3 31.6 27 –8,2 Nettoinvestitionen 56.3 65.9 31.2 –9,7 Finanzierung Nettoinvestitionen -56.3 -65.9 -31.2 9,7 Selbstfinanzierung 7.6 -8 27 15,5 Selbstfinanzierungssaldo -48.7 -73.9 -4.2 25,2 (+ Überschuss / - Fehlbetrag) Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad 13.40% -12.10% 86.30%

Der Aufwand in der Kantonsrechnung 2020 beträgt 423,6 Millionen Franken. Dies sind 11,4 Millionen Franken oder 2,6 Prozent weniger als budgetiert. Auf der Ertragsseite resultieren 415,5 Millionen Franken. Dies sind 5,8 Millionen Franken oder 1,4 Prozent weniger als budgetiert.

Hohe Investitionen lassen das Vermögen schmelzen

Im vergangenen Jahr wurde sehr viel investiert – insbesondere beim Kantonsspital und beim neuen Kantonsbahnhof in Altdorf. Gerechnet hat man aber noch mit höheren Kosten. Die Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 79,6 Millionen Franken und liegen um 17,9 Millionen Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 56,3 Millionen Franken um 9,6 Millionen Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 28,6 Millionen Franken für Hochbauten, 14,6 Millionen Franken bei den Kantonsstrassen aufgewendet. Die hohen Investitionen wirken sich auf das Nettovermögen aus. Dieses hat sich gegenüber dem Vorjahr um 49,6 Millionen Franken auf 18,8 Millionen Franken reduziert.

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 13,4 Prozent. Der Kanton Uri hat aus dem nationalen Finanzausgleich erneut deutlich weniger Mittel als im Vorjahr (minus 4,2 Millionen Franken) erhalten. Andererseits fiel die Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank doppelt so hoch aus wie budgetiert. Dadurch war ein Plus von 5,7 Millionen Franken zu verzeichnen. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fiel deutlich tiefer aus als erwartet. Mit dem ausgewiesenen Defizit werden die Vorgaben des Gesetzes zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri erfüllt.

3 Millionen weniger Steuereinnahmen – 1,3 Millionen weniger Bussen und Geldstrafen im Strassenverkehr

Bei den Steuern, der Haupteinnahmequelle für den Kanton Uri, war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Die Mindererträge Bund und Kanton machen mehr als 3 Millionen Franken aus. Wie sich die Coronapandemie im laufenden Jahr auf die Steuereinnahmen auswirke, das sei schwer abzuschätzen, sagte Michael Bissig. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage mit Arbeitsausfällen und Kurzarbeit rechnet er auch für das laufende Jahr mit weniger Erträgen. «Jetzt darf sich nicht Lockdown an Lockdown reihen», sagte Janett. Und weiter:

«Die Wirtschaft muss wieder auf eigenen Beinen stehen. Ansonsten kostet uns das unglaublich viel Geld.»

Der Lockdown im vergangenen Jahr hatte einen weiteren Effekt. Bei Bussen und Geldstrafen im Strassenverkehr waren Mindererträge von mindestens 1,3 Millionen Franken zu verzeichnen. Die einschneidenden Massnahmen führten dazu, dass deutlich weniger Fahrzeuge auf den Strassen unterwegs waren.