KANTON URI Konzept regelt den Umgang mit historischer Bausubstanz von Passstrassen Das «Gestaltungskonzept Passstrassen Uri» legt drei Ziele fest, an denen sich künftige Eingriffe an den historisch geprägten Abschnitten orientieren sollen.

Wie soll mit der historischen Bausubstanz auf Passstrassen umgegangen werden? Das «Gestaltungskonzept Passstrassen Uri» gibt Antwort. Bild: PD

Entlang der Urner Passstrassen ist an vielen Stellen noch die ursprüngliche Bausubstanz vorhanden, der eine regionale oder gar nationale Schutzbedeutung zukommt. Der Umgang mit dieser historischen Bausubstanz der Urner Passstrassen habe immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben, heisst es in einer Medienmitteilung der Urner Baudirektion.

Um zu regeln, wie damit in Zukunft umgegangen werden soll, habe der Urner Regierungsrat ein «Gestaltungskonzept Passstrassen Uri» in Auftrag gegeben. «Es dient als Wegleitung und Planungshilfe beim Ersatz von schadhaften Bauteilen sowie Verstärkungsmassnahmen an Stützmauern, Brücken und Absturzsicherungen, die mit dem historischen Bestand und der Schonung des Landschaftsbilds vereinbar sind», schreibt die Baudirektion.

Denkmalgerechte Gestaltung miteinbeziehen

Das Konzept wurde von der Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau und Amt für Betrieb Nationalstrassen sowie der Justizdirektion Uri, Amt für Raumentwicklung und Denkmalpflege in Zusammenarbeit mit zwei externen Beratern erstellt. Es basiert auf den verschiedenen Bauausführungen, die auf den vier Passstrassen Klausen, Susten, Furka und Gotthard dokumentiert werden konnten, lässt sich aber auf alle Objekte anwenden, die im Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) erfasst worden sind, inklusive aller Abschnitte des kantonalen Strassennetzes mit IVS-Bezug. Dies betreffe die Grundsätze für die denkmalgerechte Gestaltung sowie die Angaben zum Verfahren und zur Subventionierung, wie es in der Mitteilung heisst.

Das Handbuch bezieht sich auf alle Baumassnahmen, die im Rahmen der Strategie Strasse 2019 behandelt sind. «Es schliesst von Kleinreparaturen im Rahmen des betrieblichen Unterhalts über den baulichen Unterhalt bis zum punktuellen oder wesentlichen Ausbau alles ein.»

Drei übergeordnete Ziele

Eingriffe an den historisch geprägten Abschnitten der Urner Passstrassen sollen sich grundsätzlich an drei übergeordneten Zielen orientieren:

Das erste Ziel sei die Erhaltung der gemäss IVS denkmalpflegerisch relevanten Bausubstanz aus der Ursprungszeit oder späteren Ausbauetappen einer Strasse, die noch in handwerklicher Bauweise ausgeführt worden sind. Als zweites Ziel wird die Herstellung eines abschnittsweise homogenen Strassenbilds genannt. Und das dritte Ziel ist schliesslich die schonende und zurückhaltende Einfügung der Strassen in das Landschaftsbild. (pd/eca)