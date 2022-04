Kanton Uri Landrat heisst Personalverordnung gut: Nach 10 Jahren soll aber nur eine Ferienwoche geschenkt werden Die Änderungen der Personalverordnung werden von den Fraktionen des Urner Landrats grundsätzlich begrüsst – mit einer Ausnahme.

Die Kantonale Verwaltung in der Brickermatte. Bild: Franz Gisler / PD

Der Entscheid fiel am Mittwoch, 27. April, deutlich aus. Mit 56 Ja (3 Enthaltungen) stimmte der Landrat den Änderungen der Personalverordnung des Kantons klar zu. Gutgeheissen (51 Ja, 8 Nein) wurde auch ein Antrag der Finanzkommission, das Dienstaltersgeschenk nach zehn Jahren auf eine Woche zusätzliche bezahlte Ferien zu beschränken. Im regierungsrätlichen Bericht und Antrag waren zwei Wochen Ferien gefordert worden.

Für Georg Simmen (FDP, Realp), Präsident der landrätlichen Finanzkommission, sind die Änderungen «sicher nicht zu Ungunsten des Personals ausgefallen». So seien fünf statt vier Wochen Ferien vom 20. bis 49. Altersjahr ein Fortschritt. Parteikollege Thomas Sicher (Altdorf) wies darauf hin, dass die geltende Personalverordnung über 20 Jahre alt sei. Dazu der FDP-Landrat:

«In der Zwischenzeit hat sich die Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt stark verändert. Die Bedürfnisse der Arbeitssuchenden sind heute vielfach nicht mehr mit jenen vor 20 Jahren vergleichbar.»

Die FDP-Fraktion unterstütze die Anpassungen. Bei den Dienstaltersgeschenken sei man jedoch der Ansicht, dass über das Ziel hinaus geschossen worden sei. Es kann durchaus Sinn machen, bereits für zehn Jahre ein Dienstaltersgeschenk auszurichten, um die Mitarbeiter für ihre Treue zum Arbeitgeber zu belohnen. «Zwei Wochen zusätzliche Ferien sind jedoch im Vergleich zu den Regelungen bei den KMU und auch bei den Urner Gemeinden zu hoch angesetzt.»

SVP spricht von verpasster Chance

Die SVP unterstützt die Neuerungen insbesondere in den Bereichen Probezeit und Kündigungsschutz. «Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird mit Augenmass gefördert», so Christian Schuler (Erstfeld). Bei der SVP wird jedoch bedauert, dass mit der Teilrevision der Personalverordnung die Chance verpasst worden sei, gleichzeitig auch das Lohnsystem zu überarbeiten. «Das aktuelle Lohnsystem ist schon wesentlich älter als die Personalverordnung», stellte Christian Schuler klar. Und weiter:

«Wir erwarten von der Regierung, dass das Lohnsystem zeitnah geprüft und modernisiert werde und dass im Budget 2023 die Kosten für die Überprüfung aufgeführt werden.»

Die SVP unterstützte ebenfalls die von der Fiko beantragte Anpassung des Dienstaltersgeschenks beim 10-Jahr-Jubiläum von zwei auf eine Woche Ferien.

Die CVP/Mitte-Fraktion begrüsse insbesondere die Änderungen im Sinne der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, so Pirmin Bissig (Isenthal). So erwähnte er die zeitlichen Ausdehnungen der Ferien für Mitarbeitende im Alter von 20 bis 49 Jahren um eine Woche sowie beim Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub. Zudem werden bezahlte Absenzen für die Pflege eines Familienmitglieds und die Betreuung für gesundheitlich schwer beeinträchtigte Kinder ermöglicht. Pirmin Bissig erwähnte auch die Einführung von Homeoffice als weiteren positiven Punkt. In Bezug auf die Dienstaltersgeschenke folge man grossmehrheitlich dem Antrag der Finanzkommission.

SP/Grüne-Fraktion wollte keine Reduktion beim Dienstaltersgeschenk

Die SP/Grüne-Fraktion attestierte, dass viele Anpassungen zeitgemäss und dringend notwendig seien. Jolanda Joos (Bürglen) wies darauf hin, dass Dienstaltersgeschenke grundsätzlich in Form von Ferien bezogen werden sollen. Sie sagte:

«Ferien als Dienstaltersgeschenk sind für alle gleich lang, ein ausbezahlter Lohn hingegen variiert zwischen einer Kaderposition und einer Anstellung zum Beispiel beim Werkhof stark.»

Der Antrag der Finanzkommission, das Dienstaltersgeschenk nach zehn Jahren von zwei auf eine Woche zu kürzen, wird von der Fraktion nicht unterstützt. Zudem betonte sie: «Die Lohngleichheit in der kantonalen Verwaltung solle nicht nur analysiert, sondern endlich auch umgesetzt werden.»

Lohnsystem wird mit Beizug einer externen Fachperson überarbeitet

Urs Janett bezeichnete es als angebracht, die Personalverordnung nach über 20 Jahren der heutigen Zeit anzupassen. «Ziel ist es, ein Gesamtpaket vorzulegen, mit dem wir insgesamt moderner und familienfreundlicher werden.» Der Finanzdirektor versprach, das heutige Lohnsystem detailliert zu betrachten. Dieses sei aber nicht ganz einfach zu überarbeiten und erfordere den Beizug einer externen Fachperson. Auf eine entsprechende Frage von Elias Arnold (SVP, Altdorf) sprach Urs Janett von einem Zeithorizont von 2023 bis spätestens 2024.