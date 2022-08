Haus für Kunst Uri erhält Preis für Alzheimerengagement

Die hübsche Tochter. Die Tochter vom Danioth. In Flüelen in ihrem Haus. Auf dem Canapé. Der sage ich! Mit den Schuhen geht man nicht aufs Gusch. Hat ein Buch vor sich. Sie liest die Bibel. Wenn sie die Bibel liest, tut sie gern beten. Am Sonntag go bätte. Sie wird etwa 35 sein. Der Schmuck ist nicht billig. Auf dem Kopf, ist es ein Hut? Es ist ein Hut. Sie ist im Ausgang gewesen. Sieht gut aus. Sie ist mit etwas nicht einverstanden – mit der finanziellen Situation vom Danioth. Wenn sie genug Geld hat, geht’s ihr nicht übel …

… Die hat nicht genug. Sie luegt hungrig – nach Geld, nicht nach Nahrung. Wann hat jemand genug Geld? – Das ist relativ. Da ist ein handgewobener Teppich hintendran. Von ihrem Freund. Das wird ein Perser sein. Den Augen nach himmelt sie etwas an. Mich nicht. Sie wünscht sich etwas. Dass sie aufstehen könnte … einen Verehrer …