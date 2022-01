Kanton Uri Männerriege Flüelen ist auf gutem Kurs Der Vorstand der Flüeler Männerturner bleibt unverändert. Trotz Corona kann der Verein an der Generalversammlung auf gelungene Aktivitäten zurückblicken.

Der unveränderte Vorstand der Männerriege Flüelen (von links): Emil Ziegler, Heinz Gerig, Präsident Martin Walker, Richi Mauri und Norbert Schuler. Bild: Georg Epp (Flüelen, 15. Januar 2021)

In der Männerriege Flüelen läuft es sehr gut. Das zeigt sich darin, dass der gesamte Vorstand, das Revisoren-Duo und auch die Riegen-Hilfsleiter unverändert beisammenbleiben. Nachdem die letztjährige Generalversammlung aufgrund der Coronapandemie nur im Zirkularverfahren abgehalten werden konnte, freute sich Präsident Martin Walker, nicht weniger als 33 Männerturner und zwei Gäste zur 69. Ordentlichen GV zu begrüssen. Die Zahl der Flüeler Männerturner bleibt unverändert. In kurzem Memento gedachte man dem verstorbenen alt Präsidenten Walter Amrhein. Auch in hohem Alter von 93 Jahren interessierte er sich noch über das Geschehen in der Männerriege. Mit Neumitglied Stefan Näf, ehemaliger Wirt im Hotel Hirschen Flüelen, konnte die Lücke wieder geschlossen werden. Die Männerriege zählt nach wie vor 52 Mitglieder.

Für weitere zwei Amtsjahre wiedergewählt wurden Präsident Martin Walker, Vizepräsident Heinz Gerig, Sekretär Norbert Schuler, Kassier Richard Mauri und Riegenleiter Emil Ziegler. Weiterhin als Vorturner bleiben Franz Ziegler und Hanspeter Amrhein aktiv und auch das Revisoren-Duo Antonio Camenzind und Nino Vanoli bleiben unverändert. Mit Dank, Geschenk und Applaus nachgeholt wurde die Verabschiedung des abgetretenen Präsidenten Hanspeter Amrhein. Sehr gut gelaunt präsentierte sich Vereinskassier Richi Mauri. Trotz Rückstellung für das Jubiläumsjahr 2023, in dem 70 Jahre Männerriege Flüelen gefeiert wird, präsentierte der bekannte «Ausgabenbremser» eine Vermögenszunahme von rund 100 Franken.

Aktiv trotz Corona

Im Jahresbericht des Präsidenten wurden die Aktivitäten des vergangenen Jahres nochmals in Erinnerung gerufen. Wegen Coronaeinschränkungen konnten nur etwa die Hälfte der vorgesehenen Turnstunden in der Schulanlage Gehren absolviert werden. Um die Geselligkeit und die Fitness der Turnkollegen aufrechtzuerhalten, organisierte man kurzerhand vier leichte Wanderungen im Talboden. Ein Höhepunkt ist und bleibt die Sommermeisterschaft auf der Ziegelhütte bei Vereinskamerad Emil Ziegler. Präsident Martin Walker und Vizepräsident Heinz Gerig bestätigten ihre Hochform und belegten die ersten Plätze in den Disziplinen Federball, Kegeln, Torwandschiessen, Dart und Velo-Rally. In der Kegelmeisterschaft im Restaurant Kreuz in Altdorf siegte Georg Epp vor Carmine Volpe und Franz Zberg.

Die Sommer- und die Herbstwanderung wurde wieder mit Kollegen der SAC-Ortsgruppe gemeinsam bewältigt. Im Sommer war man im Kanton Schwyz unterwegs, von der Ibergeregg führte die Wanderung über den Furggelenstock ins Brunni, mit der Luftseilbahn zur Holzegg und zurück zur Ibergeregg. In der Herbstwanderung wanderte man vom Klausenpass zum Gletscherseeli, Gemschfeierhüttli und zurück zum Urnerboden. Die Besichtigung der Schuler Weine in Seewen, Piccata/Raclette-Plausch und Jahresumtrunk lockerten das Jahresprogramm zusätzlich auf und die Geselligkeit blieb auf hohem Niveau unverändert. Im neuen Jahresprogramm hofft man nebst traditionellen Anlässen auch wieder die Winterwanderung, das Jassen mit dem Turnverein, das Bowling-Spiel im Restaurant Edelweiss und mehr Turnstunden in der Turnhalle Gehren zu absolvieren.

Der Präsident Martin Walker erhält den Meistertitel

Die Jahresmeisterschaft bleibt immer bis zur Generalversammlung spannend, denn Zwischenergebnisse werden keine veröffentlicht. Riegenleiter Emil Ziegler klassierte 18 Männerturner, gewertet wurden Hallenmeisterschaft, Sommermeisterschaft und der Turnstundenbesuch. Bevor er die Geheimnisse der Rangliste lüftete, belohnte er die drei ältesten Turnstundenbesucher Carmine Volpe, Ruedi Grütter und Franz Ziegler mit einer Flasche Wein.

Mit 799 Punkten siegte Präsident Martin Walker vor Vizepräsident Heinz Gerig mit 730 und Ruedi Grütter mit 691 Punkten. Altmeister Ferdi Zgraggen bedankte sich beim Vorstand für die gute Vereinsführung und lobte den vorbildlichen Zusammenhalt in der Riege. Die Grüsse des Turnvereins überbrachte Präsident Andy Gisler. Er gratulierte zum attraktiven Jahresprogramm und hofft, dass das Hafenturnier am 6. August 2022 wieder durchgeführt werden kann. Wisi Hänsli, der geladene Gast der SAC-Ortsgruppe Flüelen hofft, dass auch in Zukunft gemeinsame Bergtouren verwirklicht werden können. Zum Schluss der Versammlung animierte Sportminister Emil Ziegler, das Gratis-Fitness-Abo in der Turnhalle Gehren noch vermehrt zu nutzen.