Kanton Uri Marco Achermann wird Vorsteher des Amts für Raumentwicklung Infolge vorzeitiger Pensionierung tritt Georges Eich aus dem Dienst des Kantons Uri. Ihm folgen Marco Achermann als Vorsteher und Manuel Lingg als Abteilungsleiter Natur und Landschaft.

Georges Eich aus Altdorf, Vorsteher des Amts für Raumentwicklung und Abteilungsleiter Natur und Landschaft, wird auf Ende 2022 infolge vorzeitigen Altersrücktritts pensioniert. Der Regierungsrat hat Kantonsplaner Marco Achermann, Stans, auf den 1. Juli 2022 zum Vorsteher des Amts für Raumentwicklung befördert. Dieser nimmt weiterhin auch die Funktion des Kantonsplaners wahr und leitet die Abteilung Raumplanung, wie der Urner Regierungsrat mitteilt.

Marco Achermann hat auch die Funktion des Kantonsplaners inne. Bild: PD

Der 43-jährige Marco Achermann schloss 2005 das Studium an der Hochschule für Technik Rapperswil als diplomierter Ingenieur FH in Raumplanung ab. Anschliessend war er in einem Planungs- und Architekturbüro in Solothurn tätig. Seit dem 1. Januar 2009 ist er als Raumplaner beziehungsweise seit dem 1. Dezember 2012 als Kantonsplaner und Leiter der Abteilung Raumplanung tätig. Zudem erlangte er im Februar 2017 das Certificate of Advanced Studies in Public Management und Führung an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und im September 2021 das Certificate of Advanced Studies in Digital Transformation an der Hochschule Luzern (FHZ).

Manuel Lingg wird ab 2023 die Aufgabe als Abteilungsvorsteher wahrnehmen. Bild: PD

Als neuen Abteilungsleiter Natur und Landschaft hat der Regierungsrat Manuel Lingg, Rothenburg, gewählt. Der 39-Jährige wird vom 1. Juli bis 31. Dezember 2022 infolge eines weiteren Altersrücktritts aushilfsweise als akademischer Sachbearbeiter Natur und Landschaft gewählt. Die Aufgabe als Abteilungsvorsteher wird er ab dem 1. Januar 2023 wahrnehmen. Manuel Lingg erlangte im Juli 2006 den Bachelor of Science in Biology an der Universität Fribourg und im September 2008 den Master of Science in Ecology und Evolution an der Universität Bern. Seit Oktober 2008 ist er als Projektleiter beziehungsweise seit Juli 2018 als Gesellschafter und Geschäftsführer der Theiler Landschaft GmbH, Altdorf, tätig. Der Regierungsrat dankt Georges Eich für die geleistete Arbeit im Dienst des Kantons Uri.(pd/RIN)