Kanton Uri Maskenpflicht an den Schulen fällt für alle Ab dem kommenden Montag müssen Urner Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen und auch anderweitiges Personal an den Schulen keine Maske mehr tragen. Auch die Speicheltests werden eingestellt.

An den Schulen muss keine Maske mehr getragen werden. Bild: Sven Aregger

«Der Regierungsrat hat mit Zufriedenheit von den Öffnungsschritten des Bundesrats per Samstag, 26. Juni 2021, Kenntnis genommen», schreibt die Urner Regierung in einer Medienmitteilung. Der Regierungsrat hat nun beschlossen, das kantonale Covid-Reglement auf den 28. Juni vorzeitig aufzuheben. Ursprünglich war es bis zum 2. Juli befristet. In den letzten Wochen hat sich die epidemiologische Lage in Uri deutlich entschärft und praktisch vollständig normalisiert: Aktuell gibt es nur noch vereinzelte positive Covid-19-Fälle.

Das hat den Urner Regierungsrat dazu veranlasst, die Maskenpflicht für Kinder und Jugendliche in der Oberstufe sowie Lehrpersonen und weiteres, in diesen Schulen tätiges Personal aufzuheben. Auch die flächendeckenden Speicheltests an den Schulen der Sekundarstufe I (Oberstufe) und der Sekundarstufe II (Obergymnasium sowie Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri) werden eingestellt. Zudem sind politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen von mehr als 300 Personen wieder erlaubt. (zgc)