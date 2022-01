Schutzmassnahmen Weitgehende Maskentragpflicht an Schulen und Tagesstrukturen im Kanton Uri Für Urner Schülerinnen und Schüler (ausgenommen Primarstufe) sowie für an Schulen beschäftigte Personen gilt wieder eine Maskenpflicht. Zudem werden aufgrund der unterschiedlich grossen Nachfrage die Testzeiten in Andermatt und Altdorf angepasst.

Der Urner Regierungsrat hat am Mittwoch, 5. Januar, das kantonale Covid-19-Reglement) angepasst und in Kraft gesetzt. Darin festgehalten ist eine weitgehende Maskentragpflicht für alle Personen in Schulen und Tagesstrukturangeboten, heisst es in einer Medienmitteilung des Sonderstabs Covid-19 des Kantons Uri. Von der Maskentragpflicht ausgenommen sind Kinder bis und mit sechster Primarstufe sowie Personen, die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere aus medizinischen, keine Gesichtsmaske tragen können. In diesem Fall seien jedoch andere, geeignete Massnahmen zum Schutz vor Ansteckung zu treffen.

Ebenso kann in Unterrichts- und Betreuungssituationen, in denen das Tragen einer Gesichtsmaske den Unterricht oder die Betreuung wesentlich erschwert wird auf die Masken verzichtet werden. Dies gilt, wenn der Mindestabstand gegenüber den Schülerinnen und Schülern oder anderen Erwachsenen eingehalten wird oder wenn der Schutz durch andere Massnahmen gewährleistet wird.

Auf eine Maskentragepflicht für Schülerinnen und Schüler in der Primarschule wird somit vorderhand verzichtet. Die Schulen müssen laut Mitteilung aber weiterhin die Lageentwicklung vor Ort genau verfolgen und in Absprache mit dem kantonsärztlichen Dienst die Massnahmen lokal und temporär begrenzt verschärfen, namentlich mit Maskentragepflicht oder Fernunterricht, wenn dies angezeigt ist.

Bereits seit Montag gelten die Erleichterungen und Ausnahmen von der Kontaktquarantäne. Die Quarantäne wurde von bisher zehn auf sieben Tage verkürzt und neu gezielt auf Kontaktpersonen mit dem höchsten Infektionsrisiko angewendet.

Längere Testzeiten in Andermatt – kürzere in in Altdorf

Aufgrund der grossen Nachfrage werden ab Freitag, 7. Januar, die Öffnungszeiten im Testzentrum im Schultheissenhaus in Andermatt ausgedehnt. Im Gegenzug werden wegen geringerer Nachfrage die Öffnungszeiten im Testcenter in Altdorf gekürzt. In Altdorf ist das Testen von Montag bis Samstag neu von 11 bis 12.30 Uhr möglich. In Andermatt erfolgen die Tests von 14 bis 18 Uhr. Die genauen Öffnungszeiten der beiden Testcenter sind unter www.ur.ch/testen publiziert.

Die Testzentren stehen grundsätzlich allen asymptomatischen Personen für Tests offen. Personen, die Corona-Symptome aufweisen, müssen für ihren Test zur Arztpraxis in Andermatt, zu ihrem Hausarzt oder können einen Termin im Kantonsspital in Altdorf vereinbaren.

Der Sonderstab Covid-19 empfiehlt die Boosterimpfung allen Personen ab 16 Jahren, deren Genesung oder die zweite Impfdosis länger als vier Monate zurückliegt. Um im Impfzentrum im Kantonsspital Uri einen Impftermin zu erhalten, ist eine Anmeldung erforderlich (online unter www.ur.ch/impfen oder telefonisch unter 041 875 50 70). Zusätzlich wird die Auffrischimpfung in der Apotheke in Altdorf und in einzelnen Urner Hausarztpraxen angeboten. (zim)