Kanton Uri Mathias Fürst wird neuer UW-Chefredaktor Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Gisler 1843 AG haben Mathias Fürst zum neuen Chefredaktor beim «Urner Wochenblatt» bestimmt. Er übernimmt diese Aufgabe per 1. Januar 2022.

Mathias Fürst wird per 1. Januar 2022 Chefredaktor beim «Urner Wochenblatt». Bild: PD

Im Zuge der jüngsten Entwicklungen in der Medienbranche und infolge des Wandels in der publizistischen Kommunikation haben Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Organisation der Redaktion neu ausgerichtet, wie es in einer Medienmitteilung der Gisler 1843 AG vom Freitag heisst. Chefredaktion und Geschäftsleitung werden künftig noch enger zusammenarbeiten. «Unsere Lokalzeitung ist mehr als ein Medium und für Uri eine starke Sache. Es ist daher ein Gebot der Zeit, unsere publizistische und unternehmerische Ausrichtung zu intensivieren», erklärt Ruth Wipfli Steinegger, Verwaltungsratspräsidentin der Gisler 1843 AG.

Stefan Arnold bleibt stellvertretender Chefredaktor. Neu ausgeführt wird die Organisation, Konzeption und Koordination der Zeitungsbeilagen. Zuständig für diesen Bereich wird Elisa Hipp sein. Martina Tresch-Regli kehrt in einem Teilzeitpensum als Blattmacherin in die UW-Redaktion zurück. «Das Ziel der Reorganisation ist, die redaktionellen Leistungen noch vielfältiger gestalten zu können.»

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung haben bei der Besetzung der Chefredaktion letztlich eine interne Nachfolge bevorzugt. «Für den weiteren Erfolg der Zeitung, für das Team der Redaktion und das Medienhaus in Uri konnte eine ideale Besetzung gefunden werden », heisst es in der Mitteilung weiter.

Mathias Fürst studierte an der Universität Fribourg Geografie, Zeitgeschichte und Politikwissenschaften. 2008 schloss er ebenfalls an der Universität Fribourg das Nachdiplomstudium für das höhere Lehramt in Geografie und Geschichte erfolgreich ab. Seit 2013 ist er Redaktor beim «Urner Wochenblatt» mit Diplomabschluss als Journalist am Medienausbildungszentrum (MAZ) in Luzern. (MZ)