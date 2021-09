Kanton Uri «Melioration» plant, Zuständigkeitsgebiet zu verkleinern Die Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri ist seit rund hundert Jahren für die Entwässerung des Urner Talbodens zuständig. Da etliche Gebiete inzwischen nicht mehr auf die Melioration angewiesen sind, plant die Genossenschaft, sich auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen zu beschränken.

Das Pumpwerk in Flüelen hilft seit rund hundert Jahren, den Urner Talboden zu entwässern. Bild: PD

In Schattdorf wird die Meliorationsgenossenschaft Reussebene Uri (MGR) künftig auf einem viel kleineren Gebiet als heute für die Entwässerung zuständig sein. Die Mitglieder werden an der Jahresversammlung vom Mittwoch, 6. Oktober, über diese Änderung befinden. Die Traktandenliste dazu wurde am Freitag fristgerecht mit den Planunterlagen im Urner Amtsblatt publiziert.

Die Meliorationsgenossenschaft ist für die Entwässerung des früher sumpfigen Urner Talbodens westlich der Reuss zuständig. Zwischen Erstfeld und Flüelen unterhält sie ein Netz von unterirdischen Entwässerungsleitungen von rund 75 Kilometer Länge. Zum Entwässerungssystem gehören zudem die Fliessgewässer Stille Reuss, Walenbrunnen und Giessen sowie der Flüeler Pumpwerkkanal. Der Bund respektive der Kanton hatte die Liegenschaftsbesitzer der Reussebene beim Bau des Meliorationswerkes im Jahr 1919 verpflichtet, eine Genossenschaft zu gründen. Bis heute sind sämtliche Liegenschaftsbesitzer im Meliorationsgebiet zur Mitgliedschaft verpflichtet – egal, ob der Besitz Landwirtschaftsland, ein Einfamilienhaus, eine Eigentumswohnung oder lediglich einen Parkplatz umfasst.

Viele Leitungen sind nicht mehr in Betrieb

Die Verantwortlichen der Meliorationsgenossenschaft sind daran, das rund hundertjährige Leitungsnetz zu untersuchen und Planunterlagen anzufertigen. Bei den Auswertungen hat sich klar gezeigt, dass sich die Schattdorfer Reussebene stark verändert hat: Einstige Riedgebiete wurden überbaut, Gewerbe- und Industriegebiete siedelten sich an, neue Verkehrswege wurden erstellt und auch der Gangbach fliesst nicht mehr durch die Ebene. Grosse Gebiete sind heute gar nicht mehr auf die Entwässerung durch die Meliorationsgenossenschaft angewiesen, sondern profitieren von der Siedlungsentwässerung. Die meisten Leitungen im Siedlungsgebiet sind daher schon seit Jahren ausser Betrieb oder existieren schon gar nicht mehr.

Die Meliorationsgenossenschaft wäre als öffentlich-rechtliche Bodenverbesserungsgenossenschaft lediglich für landwirtschaftlich genutzte Flächen zuständig und auch nur für Leitungsabschnitte in landwirtschaftlich genutzten Parzellen subventionsberechtigt. Daher plant der Vorstand, den Entwässerungsperimeter neu zu definieren. Künftig soll sie nur noch für die Landwirtschaftsflächen im Rynächt und westlich der Eisenbahnlinie zuständig sein. Die Liegenschaften im Siedlungsgebiet sollen aus dem Zuständigkeitsgebiet entlassen werden.

Regierungsrat muss Änderung genehmigen

Die Perimeterbereinigung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen des Kantons, der Korporation und der Gemeinde. Stimmt die Jahresversammlung den Plänen des MGR-Vorstandes zu, wird ein Auflageverfahren durchgeführt. Die Meliorationsgenossenschaft hat die geplante Änderung zusammen mit dem Beschluss der GV im Amtsblatt zu publizieren und die Pläne 30 Tage aufzulegen. Danach ist die Perimeterbereinigung dem Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Um das Bereinigungsverfahren abzuschliessen, muss die Änderung grundbuchamtlich aufgearbeitet werden. Die Meliorationsgenossenschaft beabsichtigt, Perimeterbereinigungen in den kommenden Jahren auch in Erstfeld, Altdorf und Flüelen durchzuführen.

Vorstand plant Sanierungsprojekt

Die MGR untersucht derzeit mit Kanalfernsehkameras das 75 Kilometer lange Leitungsnetz auf seinen Zustand. Die Auswertungen der Gebiete in Schattdorf und Erstfeld zeigen, dass einige Leitungsabschnitte saniert werden müssen. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden an der Jahresversammlung orientiert. Weiter stehen Vorstandswahlen auf dem Programm. (eb)