Kanton Uri Michaela Tresch ist neue Präsidentin der Spielgruppe Patschhändli Die Generalversammlung liess sich über den Jahresbericht und die Rechnung informieren.

Die Präsidentin Andrea Tresch durfte 18 Personen zur 20. Generalversammlung im Lokal der Spielgruppe Patschhändli begrüssen. Speziell begrüsste sie die Vertreterinnen der FG Erstfeld, Vreni Ineichen und Andrea Schilter, sowie Bernadette Bürer aus dem Gemeinderat Erstfeld. Weiterhin begrüsste sie alle Gäste und Eltern der Spielgruppenkinder.

Das Spielgruppenlokal im Badhüsli an der Lindenstrasse. Bild: Gemeinde Erstfeld / PD

Nachfolgend wurde der Jahresbericht der Präsidentin verlesen. Es wurde auf ein intensives, aber auch erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Im Leiterinnenteam gab es einige Veränderungen. Maria Stamerra und Fabienne Indergand haben den Spielgruppenbetrieb verlassen und wurden beim jährlichen Vorstands- und Leiterinnenessen beschenkt und verabschiedet. Fabienne Indergand bleibt dem Team allerdings als Assistentin zur Sprachförderung erhalten. Neu begrüsst der Verein Anita Scheiber als Spielgruppenleiterin und Daniela Iten mit Feben Weldu als Assistentinnen zur Sprachförderung.

Spielgruppe profitiert vom Projekt Assistenzpersonen

Im vergangenen Jahr führte das Amt für Migration gemeinsam mit den Gemeinden erfolgreich das Projekt der Assistenzpersonen für fremdsprachige Kinder mit und ohne Migrationshintergrund ein. Auch das Patschhändli darf von dieser Unterstützung profitieren.

Mirjam Zgraggen berichtet im Anschluss vom vergangenen Spielgruppenjahr. Sie bot allen Anwesenden einen Einblick in den Spielgruppenalltag. Sie erzählte vom Projekt «Gesundes Znüni» der Gesundheitsförderung Uri. Es beinhaltet einen Förderungsbeitrag, um den Kindern ein gesundes, ausgewogenes Znüni näherzubringen. In der Spielgruppe wurden Züge geschnitzt, Geschmäcker und Konsistenzen ausprobiert und es wurde viel Neues entdeckt. Im Verlauf des Jahres besuchte die Spielgruppe die nahe gelegene Schafweide, den Spielplatz in der Nähe und es wurde Laub für die Herbstbastelarbeiten gesammelt.

Rechnung wurde genehmigt

Als nächstes Traktandum wurde die sauber und übersichtlich geführte Rechnung von Gabriela Gnos präsentiert. Margrit Birchler und Karin Gnos verlasen den Revisorenbericht mit der anschliessenden Bitte, die Jahresrechnung anzunehmen und die Kassierin zu entlasten.

Einen kleinen Gewinn sieht das Budget 2022/2023 vor. Die Spielgruppe Patschhändli ist selbsttragend und somit auf Mitglieder- und Gönnerbeiträge angewiesen. Zurzeit zählt der Verein 32 Mitglieder.

Auf die Generalversammlung hin gab Andrea Tresch ihr Amt als Präsidentin nach 10 Jahren Amtszeit ab. Michaela Tresch wird ihren Posten übernehmen. Nadège Jauch wurde als neues Vorstandsmitglied gewählt.

Das alljährliche Adventsfenster der Spielgruppe findet in diesem Jahr am 15. Dezember 2022 statt. Der Vorstand und das Leiterinnenteam freuen sich jetzt schon auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Andrea Tresch wurde zum Ende der GV mit einem herzlichen Dankeschön für all ihr Engagement und ihren Einsatz verabschiedet und mit einem Geschenk überrascht. (pd)