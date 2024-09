Kanton Uri Modellschiffe nehmen das Seelisberger Seeli in Beschlag Am kommenden Samstag gehört das Seelisberger Seeli einmal mehr den Modellschiffbauern aus der ganzen Schweiz. Der Ursprung dieses Modellschifftreffens geht auf den «Donnschtig-Jass» zurück.

Diverse Modellschiffe im Seeli. Bild: Christoph Näpflin/PD

Zum Auftakt der Saison gehört das Seelisberger Seeli am Samstag wieder voll und ganz den Modellschiffen aus der ganzen Schweiz. «Es ist immer wieder erstaunlich, mit was für Geschick und mit wie viel Fantasie die Modellschiffbauer jeden Alters sich um das anspruchsvolle Hobby kümmern und teils modellgetreu ihr Vorbild in stundenlanger Arbeit von Hand nachbauen», freut sich Tourismuspräsidentin Ursi Aschwanden auf den Anlass.

Modellbauer erklären ihre Modellschiffe dem Publikum. Bild: Christoph Näpflin/PD

Modellschiffe, welche mit Wind, Dampf oder Strom angetrieben sind, dürfen am Anlass teilnehmen. Zum einen werden sie an Land präsentiert, zum anderen zeigen die Modellschiffbauer ihre Schiffe auch im vollen Einsatz auf dem nassen Element, je nach Wind- und Wettersituation. Das Treffen findet bei jedem Wetter statt. Die Schiffe fahren zwischen 10 und

17 Uhr. Über den Mittag ist ein Risottoplausch organisiert, weitere Snacks und Getränke sind vor Ort erhältlich. Der Eintritt ist frei, der Zugang zum Seeli ist nur zu Fuss vom Parkplatz Geissweg beziehungsweise der Busstation Geissweg möglich.

Kameramann startete die Tradition

Im Jahr 2000 hat Seelisberg erfolgreich am «Donnschtig-Jass» des Schweizer Fernsehens teilgenommen. Der damalige Chefkameramann Christian Wiedmer war begeistert vom Seelisberger Bergseeli. Fast 14 Jahre lang hatte er an seinem Modell des Vierwaldstättersee-Dampfschiffs Schiller gearbeitet, welches dazumal kurz vor der Fertigstellung stand. Das Seelisberger Seeli war für ihn der ideale Ort für die Jungfernfahrt.

Das Modell der Schiller auf dem Seeli. Bild: Christoph Näpflin/PD

Damit sein Modellschiff dabei nicht alleine sein musste, organisierte Seelisberg Tourismus zusammen mit Christian Wiedmer das erste Modellschifftreffen am Seelisberger Seeli, zu dessen Höhepunkt die erste Fahrt mit der «Schiller» gehörte. Als Überraschung entführte eine Vorstandsdelegation von Seelisberg Tourismus den begabten Modellschiffbauer und Kameramann nach Luzern, wo er samt seinem Modellschiff eine kleine Rundfahrt auf dem Originaldampfschiff Schiller unter der Leitung des damaligen Schiller-Kapitäns Kuno Stein machen konnte. Mit einigen Ausnahmen hat seit diesem Anlass jedes Jahr zu Beginn der Saison am Seeli ein Modellschifftreffen stattgefunden. Zum Teil sind auch nach über 20 Jahren noch dieselben Modellschiffbauer mit dabei. (pd/lur)