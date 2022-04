Kanton Uri Nebenbauten beim Spital: Jetzt entscheidet das Volk über 1,91 Millionen Franken Der Landrat befürwortet den Kredit für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals Uri. Kritisiert wurde die fehlende Fotovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Einstellhalle für Rettungsfahrzeuge.

So soll die neue Einstellhalle für Rettungsfahrzeuge beim Kantonsspital Uri aussehen. Visualisierung: aus dem Bericht der Regierung an den Landrat/PD

Mit 58 Ja (1 Enthaltung) heisst der Landrat den Kredit von 1,91 Millionen für die Nebenbauten auf dem Areal des Kantonsspitals Uri gut. Über die neuen Ausgaben wird das Urner Volk entscheiden. Die Gesamtkosten für die Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten belaufen sich auf 6,08 Millionen Franken. Die gebundenen Kosten von 4,17 Millionen Franken, die in der Kompetenz des Landrats liegen, wurden ebenfalls mit 58 Ja (1 Enthaltung) gutgeheissen.

Raphael Walker (SP/Grüne, Altdorf) stellte den Antrag, den Bau einer Fotovoltaikanlage ins Projekt mit einzubeziehen. Dadurch würden sich die Kosten von 1,91 auf 1,96 Millionen Franken erhöhen. «Vergeblich sucht man in den Bauplänen oder Kostenstellen des Berichts nach einer Fotovoltaikanlage oder wenigstens nach einem Solarcontracting oder einer Dachvermietung», kritisierte er.

Fotovoltaikanlage: Vermietung an Dritte geplant

Baudirektor Roger Nager zeigte auf, dass der Kanton selber kein Interesse hat, eine solche Investition zu tätigen. Der Grund: Das Kantonsspital Uri erhält aus der Göscheneralp-Konzession Strom zu einem Vorzugspreis von 2 Rappen pro Kilowattstunde. Für Roger Nager kommt nur eine externe Vermietung der Dachfläche für den Bau einer Fotovoltaikanlage in Frage. «Die entsprechenden Vorbereitungen dazu werden auch gemacht», versicherte der Baudirektor.

Der Antrag von Raphael Walker wurde mit 46 zu 12 Stimmen (1 Enthaltung) abgelehnt.

Elias Epp (CVP/Mitte, Silenen), Präsident der landrätlichen Baukommission, bezeichnete die geplanten baulichen Massnahmen als die wirtschaftlich sinnvollste Lösung. Und das ist geplant: Das alte Spital wird saniert, der Rettungsdienst im Anbau untergebracht und der Personalbau abgebrochen. Beim alten Spital werden umfangreiche Investitionen in die Tragstruktur, in die Erdbebensicherheit und in den Brandschutz getätigt. Hier entstehen auch die neuen Personal- und Pikettzimmer. Der alte Annexbau wird durch eine neue Einstellhalle für die Rettungsfahrzeuge ersetzt. Elias Epp kritisierte die fehlende Fotovoltaikanlage auf dem Dach.

Die SVP-Fraktion stand zwar grossmehrheitlich hinter dem Vorhaben, wie Roland Poletti (SVP, Schattdorf) aufzeigte. Skeptisch zeigte sie sich aber, ob der Kredit von 1,91 Millionen Franken ausreiche. Die erhöhten Preise könnten insbesondere bei der Materialbeschaffung negative Auswirkungen haben. Die SVP-Fraktion sei zudem erstaunt, dass im Kredit keine Fotovoltaikanlagen enthalten sind.

CVP/Mitte mahnt, die Kosten im Auge zu behalten

Franz Christen (CVP/Mitte, Schattdorf) warf ebenfalls die Frage auf, ob der Kostenrahmen in der momentan schwierigen Wirtschaftslage eingehalten werden könne. Die Investitionskosten für den Neu- und Umbau des Kantonsspitals inklusive Nebenbauten belaufen sich für den Kanton bis zur Bauvollendung 2025 in der Grössenordnung von mehr als 120 Millionen Franken. «Diese Kosten gilt es klar im Auge zu behalten», so Franz Christen. «Denn nach Abschluss aller Bauarbeiten muss das Spital Uri eine jährlich deutlich höhere Nutzungsgebühr dem Kanton bezahlen und diese muss das Spital auch künftig finanzieren können.»

Die Stossrichtung sei zwar im Sinne der SP/Grüne-Fraktion, sagte Raphael Walker. Trotzdem hätten einige der baulichen Massnahmen für Diskussionsstoff gesorgt. So sei die Möglichkeit für eine alternative Nutzung oder Zwischennutzung des Personalhauses als Unterkunft für Flüchtlinge oder andere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen angeregt worden. «Beim Anbau für den Rettungsdienst wäre eine nachhaltigere Bauweise angebracht und auch technisch umsetzbar», monierte Raphael Walker.

Die FDP-Fraktion vertrat die Ansicht, dass man an allen Vorkehrungen für eine spätere Minergie-Zertifizierung festhalten solle, wenn eine Fassadenrenovation anstehe, so Marcel Bachmann (Silenen). Kleiner Wermutstropfen sei für einige Fraktionsmitglieder das Dach des neuen Gebäudes des Rettungsdiensts. «Die Dachfläche würde sich für eine Fotovoltaikanlage sehr gut eignen, eine solche wird aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht umgesetzt.»