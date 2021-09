Kanton Uri Netzwerk zur Förderung des Urner Ärztenachwuchses ist nicht mehr aktiv Mit zehn Fragen zum Urner Gesundheitswesen war Landrätin Frieda Steffen-Regli an die Regierung gelangt. Drei der Fragen sollen zu einem späteren Zeitpunkt beantwortet werden.

Von einer bemerkenswerten Erkenntnis schreibt der Urner Regierungsrat in seiner Antwort auf ein Postulat von CVP-Landrätin Frieda Steffen-Regli aus Andermatt. Die Regierung stellt darin fest, dass sich das Modell des sogenannten «Nurse Practitioners» – einer Pflegefachperson mit erweiterten Kompetenzen – in einer Urner Hausarztpraxis gut bewährt habe. Dies sei bemerkenswert, weil: «Die Rolle von Pflegeexpertinnen in einer Hausarztpraxis war in der gesamten Schweiz, nicht nur im Kanton Uri, noch wenig bekannt.» Es habe sich gezeigt, dass die Betreuung älterer Patientinnen und Patienten mit mehreren Krankheiten sowie Hausbesuche optimale Einsatzgebiete für solche «Nurse Practitioner» darstellen würden. «Die Akzeptanz und Zufriedenheit sowohl bei Patienten als auch Angehörigen ist sehr hoch.»

Weniger bewährt habe sich dagegen die zahnmedizinische Versorgung von älteren und pflegebedürftigen Menschen mit fahrenden Zahnärzten, die ihre Dienstleistung mobil anbieten. Es heisst:

«Denn der Behandlungsraum im Fahrzeug ist sehr eng und für zahlreiche Menschen ungewohnt beziehungsweise beängstigend.»

Dabei verweist der Regierungsrat auch auf die Studie «Geria Dent». Der Bericht hierzu ist unter www.age-stiftung.ch abrufbar und war vom Kanton Uri mit 20'000 Franken unterstützt worden. Hinter dem Projekt steht der Verein Labucca. Statt der mobilen Lösung soll nun Urner Zahnärzten eine mobile Dentaleinheit, also ein Koffer mit dem benötigten Zubehör, zur Verfügung gestellt werden. Damit können die Urner Zahnärzte ihre Behandlung von Patienten bei diesen zu Hause anbieten.

Netzwerk-Gründer hat Kanton verlassen

Hiermit hat der Regierungsrat zwei von sieben Fragen beantwortet, die im Zuge von Steffen-Reglis Postulats aufkamen. Drei weitere Fragen sollen im Rahmen der kantonalen Gesundheitsstrategie 2023 erarbeitet und beantwortet werden. Bei diesen ging es im Postulat um die niedrige Ärztedichte in Uri beziehungsweise die geringe Zahl an Arztbesuchen pro Person (2,8 pro Jahr statt wie im Schweizer Schnitt 3,9) sowie um Methoden zur besseren Vernetzung im Urner Gesundheitsweisen, etwa mit Qualitätszirkeln.

Die fünfte Frage betraf das junge Ärztenetzwerk «Uri Med», das den ärztlichen Nachwuchs in Uri fördern und künftige Ärzte möglichst für eine Niederlassung in Uri gewinnen wollte. Urner Medizinstudenten wurden im Netzwerk mit nützlichen Kontakten und fachspezifischen Informationen unterstützt. Weil der Gründer des Netzwerks seine Tätigkeit in Uri aufgegeben hat, seien deren Aktivitäten unterdessen eingestellt worden, wie der Antwort des Regierungsrates zu entnehmen ist.

Weiter heisst es, dass in Andermatt Bemühungen im Gange seien, eine Drogerie anzusiedeln. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 der Gemeinde Andermatt für die Realisierung dieses Projektes einen paritätischen Kantonsbeitrag von 100'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens zugesichert. In der entsprechenden Frage Steffens ging es um die medizinische Grundversorgung mit Apotheken und Drogerien, insbesondere für Touristen. In der Antwort heisst es:

«Bei Bedarf kann für Hotelgäste ein beschränktes Angebot an Notfall-Medikamenten in den Hotels zur Verfügung gestellt werden.»