Kanton Uri Neue Eltern-Kind-Singkurse starten bald Nach den Herbstferien beginnen die neuen Kurse. Der Anmeldeschluss ist schon bald vorbei.

Das Eltern-Kind-Singen beginnt nach den Herbstferien wieder. Bild: PD

Am 17. und 18. Oktober, also nach den Herbstferien, beginnen laut einer Medienmitteilung die neuen Kurse des Eltern-Kind-Singens. Das Angebot richtet sich an Kinder von zwei bis vier Jahren mit einer erwachsenen Bezugsperson. Die Kurstage sind am Montag- oder Dienstagmorgen jeweils von 9 bis 10 Uhr. Der Anmeldeschluss ist am kommenden Montag, 19. September.

Im Rahmen des Eltern-Kind-Singens musizieren und singen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer zusammen. Zu den Klängen wird auch getanzt, gehüpft. Dabei sollen aber auch behutsame Bewegungen ihren Platz haben.

Musikschule bietet weiterführende Kurse an

Für Kinder im Kindergartenalter bietet die Musikschule Uri den Kurs Musik und Bewegung an. Diese beginnen nach den Herbstferien. An folgenden Zeiten kann in Altdorf, im Schulhaus Florentini, Zimmer 3.4, geschnuppert werden: Montag, 12. September, von 14.15 bis 15.05 Uhr oder von 16.05 bis 16.55 Uhr, Dienstag, 13. September, von 14.15 bis 15.05 Uhr, Montag, 19. September, von 14.15 bis 15.05 Uhr oder zwischen 16.05 und 16.55 Uhr, Dienstag, 20. September, von 14.15 bis 15.05 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich an n.zgraggen@musikschule-uri.ch oder telefonisch unter 079 838 17 44. (zgc)