Kanton Uri Neue Kurzfilme mit Madlen Arnold werben für Urner Tourismusangebote Uri Tourismus lanciert zum Start der Sommerferien mehrere Kurzfilme. Die Schauspielerin Madlen Arnold berät darin interessierte Touristen.

Filmaufnahmen mit der Urner Schauspielerin Madlen Arnold auf der Alp Obsaum. Bild: PD/Uri Tourismus

Die Seilbahn Musenalp im Isental, umrandet von imposanten Urner Bergen: Ein Telefon klingelt. Nach kurzer Zeit wird der Hörer abgenommen: «Üri Tourismus, mi Namä isch Madlen – tell me …», ertönt es am gelben Hörer. Auf witzige und charmante Art beantwortet Madlen Arnold die Frage des Herren am anderen Ende des Telefons und macht die Gäste auf das vielfältige Seilbahn-Angebot in der Erlebnisregion Uri aufmerksam. Die rund 45 Sekunden langen Imagefilme wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Digital Friends produziert.

Das gelbe «Uri-Telefon», welches im Film von Madlen Arnold bedient wird, weist auf die Anlaufstelle für sämtliche touristischen Fragen im Urner Unterland hin: für Einheimische und Touristen, egal ob für Einzelpersonen oder Gruppen. Das Team der Tourist Information in Altdorf berät seine Kunden zu mehr als 30 Seilbahnen, gibt Auskunft rund um Wilhelm Tell, kennt Geheimtipps, um den Sommer in den Bergen zu geniessen, und empfiehlt den Gästen die besten Angebote rund um das Thema Eisenbahn am Gotthard.

Regelmässig neue Filme

In den kommenden Wochen werden auf der Website von Uri Tourismus und auch in den sozialen Medien regelmässig neue solche Filme veröffentlicht. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themen Wilhelm Tell, Urner Bergsommer und Eisenbahnen. Pünktlich zum Start der Sommerferien wird mit den Videos auf die Highlights im Urner Unterland aufmerksam gemacht und den Einheimischen und Gästen wird vor Augen geführt, wie vielfältig der Kanton Uri sein kann. (pd/lur)