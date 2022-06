Kanton Uri Neue Landratspräsidentin Cornelia Gamma: «Uri soll sich weiter entwickeln» Die 53-jährige FDP-Politikerin ist einstimmig als Nachfolgerin von Sylvia Läubli gewählt worden. Adriano Prandi (SP, Altdorf) wurde neu in die Ratsleitung gewählt.

Die neue Landratspräsidentin Cornelia Gamma (links) und ihre Vorgängerin Sylvia Läubli. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 15. Juni 2022)

Cornelia Gamma (FDP, Schattdorf) wurde am Mittwoch einstimmig als neue Landratspräsidentin gewählt. Sie ist damit ein Jahr lang höchste Urnerin. Dass sie das Amt übernehmen dürfe, ehre sie ausserordentlich und sie sei sehr stolz darauf. «Es ist üblich, sich Ziele zu setzen, wenn man eine neue Aufgabe übernimmt», so Gamma in ihrer Antrittsrede. Natürlich sei sie sich bewusst, dass sie in dieser Zeit nicht alles «zunderobsi» machen könne. «Doch ein paar Schritte will ich gemeinsam mit Ihnen machen», sagte sie. «Der Kanton Uri soll sich weiter entwickeln, dazu braucht es Innovation, gute Kommunikation und natürlich Geld, um die nötigen Investitionen zu tätigen.»

Gamma forderte gute Lösungen und Unterstützung für die Menschen aus der Ukraine, die in unser Land flüchten und Hilfe suchen. Als wichtiges und zentrales Thema bezeichnete sie die Energiestrategie 2050. Ebenfalls im Raum stehe die Lucendro-Konzession. Diese brauche eine geschickte Verhandlungstaktik von der Regierung und vom Kanton Uri.

Die neue Landratspräsidentin versicherte, sie freue sich auf ein spannendes Jahr mit vielen Gelegenheiten, interessante Gespräche zu führen, den Kanton Uri auch nach aussen zu vertreten und viel Neues zu sehen und zu erleben. « Ich tue und gebe mein Bestes, um den Kanton Uri würdig zu vertreten und ich setze mich ein, wo immer das auch nötig ist.»

Trotz Corona und Krieg das Jahr als Landratspräsidentin genossen

Die abtretende Landratspräsidentin Sylvia Läubli (SP, Erstfeld) wurde mit grossem Applaus verabschiedet. «Das Jahr als Landratspräsidentin ist unglaublich schnell vorbeigegangen», blickte sie zurück. Geprägt gewesen sei die Zeit von der Coronaepidemie und anschliessend vom Krieg in der Ukraine. «Von Frieden und Freiheit kann aber auch an vielen anderen Orten auf der Welt keine Rede sein. Hunger und steigende Temperaturen sind zusätzliche weltweite Bedrohungen, die uns je länger je mehr Sorgen machen.»

Angesichts dieser unerfreulichen Umstände sei es für sie ein bisschen speziell, zu sagen, dass sie das Jahr sehr genossen habe. Sylvia Läubli betonte:

«Ich war sehr gerne Ihre Landratspräsidentin.»

Sie habe sich stets auf die Sessionen gefreut, auch wenn sie immer ein bisschen nervös gewesen sei. Gefreut hat sie die Rückkehr in den Landratssaal. «Es ist eine ganz andere Atmosphäre als im Uristiersaal.»

Tenü-Erleichterung im gesitteten Rahmen

Als neuer Vizepräsident wurde der bisherige erste Stimmenzähler Martin Huser (SVP, Unterschächen) gewählt. Erster Stimmenzähler ist neu der bisherige zweite Stimmenzähler Kurt Gisler (CVP/Mitte, Altdorf). Neu in die Ratsleitung als zweiter Stimmenzähler gewählt wurde Adriano Prandi (SP/Grüne, Altdorf).

Gammas erste Amtshandlung nach der Pause: Sie erlaubte eine Tenü-Erleichterung für die Landrätinnen und Landräte - «natürlich im gesitteten Rahmen».