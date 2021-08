Kanton Uri Neues Datenportal gibt statistischen Aufschluss über den Kanton Statistische Daten können Interessierte nun neu digital abrufen. Zeitgleich erscheint die Neuauflage der Broschüre «Uri in Zahlen».

Der Urner Regierungsrat hat mit der Freigabe der Digitalisierungsstrategie zu Beginn des vergangenen Novembers den digitalen Wandel initialisiert. Wie die Regierung in einer Medienmitteilung schreibt, bringt dieser Wandel Veränderungen für den Kanton, die Gemeinden, die Unternehmungen und die Bevölkerung mit sich und «beeinflusst die Arbeitswelt grundlegend».

Durch das neue Datenportal «Statistik Uri» leistet die Fachstelle Statistik einen Beitrag zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Regierungsrats. In Zusammenarbeit mit Statistik Luzern (Lustat) wurde eine einfache schnelle und spürbare Umsetzung für die Bürgerinnen und Bürger realisiert. Entstanden ist das heute vorliegende Datenportal «Statistik Uri», das per Donnerstag live aufgeschaltet ist.

Wie viele 25-jährige Frauen leben in Uri? Das kann nun online nachgeschaut werden

Der Inhalt des Datenportals ist als «Starterpaket» konzipiert und beinhaltet die von Bürgerinnen und Bürgern am häufigsten nachgefragten Daten wie etwa Zahlen zur Bevölkerung oder dem Bau- und Wohnungswesen. Das Datenpaket lässt sich – analog dem Datenportal Lustat – erweitern. Für die zeitnahe Nachführung der Daten ist Lustat verantwortlich. Damit wird eine optimale Datenqualität, eine systematische Anwendung wissenschaftlicher Methoden und Transparenz garantiert.

Verschiedene Daten können nun online abgerufen werden. Screenshot: statistik-uri.ch

Der Nutzen des Datenportals ist sehr vielfältig. So können die Daten nicht nur übersichtlich zusammengestellt werden, sondern auch in verschiedenen Raumgliederungen, Tabellen- und Grafikformen dargestellt werden. Für die Weiterverarbeitung der Daten können diese in verschiedenen Ausgabeformen (Excel, PDF, PNG, JPG und CSV) heruntergeladen werden.

Broschüre Uri in Zahlen mit neuer Auflage

Zeitgleich mit der Liveschaltung des Datenportals hat die Fachstelle Statistik die Broschüre «Uri in Zahlen» neu aufbereitet. Die alle zwei Jahre erscheinende Publikation liefert statistisches Zahlenmaterial zu Themen wie etwa Bevölkerung, Arbeit und Erwerb, Tourismus, Verkehr, Bildung, Gesundheitswesen. «Uri in Zahlen» wurde mit der finanziellen Unterstützung der Urner Kantonalbank realisiert.

Die Neuauflage «Uri in Zahlen» kann online heruntergeladen beziehungsweise bestellt werden. Weiteres statistisches Zahlenmaterial von öffentlichem Interesse zu rund 20 statistischen Themenbereichen ist auf ur.ch/statistik zugänglich oder auf dem neuen Datenportal statistikuri.ch. Ebenfalls ist die Broschüre auf der Website der Urner Kantonalbank unter ukb.ch und die gedruckte Version in den Geschäftsstellen der Urner Kantonalbank in Altdorf und Andermatt erhältlich. (zgc)